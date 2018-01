iiyama podpowiada jak wybrać monitor dla gracza

Matryca

Większość dostępnych na rynku monitorów LCD wyposażona jest w jeden z następujących typów matrycy - TN, VA i IPS. Zaletami technologii TN są przede wszystkim niski czas reakcji oraz... niższe koszty produkcji, przekładające się zwykle na niższe ceny produktów wykorzystujących takie matryce. Atuty VA i IPS to z kolei znakomite odwzorowanie kolorów, czy bardzo dobre kąty widzenia.

Teoretycznie więc do potrzeb graczy lepiej przystają monitory z matrycami TN. Warto jednak pamiętać, że bardzo wiele tu zależy od konkretnego urządzenia oraz innych parametrów danego monitora - na rynku bez problemu znajdziemy urządzenia z matrycami TN, które oferować będą bardzo przyzwoite kolory. Wadą VA i IPS są dłuższe czasy reakcji i smużenie, a to z kolei wpływa na gorsze wrażenia w trakcie dynamicznej rozgrywki, zwłaszcza w strzelaninach FPP. Trzeba tu też być przygotowanym na większy wydatek.

Ciekawą opcją są panele o zakrzywionej matrycy. Cieszą się one ostatnio coraz większą popularnością. Z pewnością przy większych przekątnych taka matryca potęguje wrażenie uczestnictwa, tzw. immersji w grze, jest to zatem dobra opcja dla zagorzałego fana cyfrowej rozrywki.

Wielkość ekranu

W tej dziedzinie obowiązuje generalna zasada „im więcej, tym lepiej" - graczom zależy na jak najbardziej immersyjnych doznaniach, a większy ekran pozwala na łatwiejsze i pełniejsze zatopienie się w świecie gry. Jednocześnie trudno oczekiwać, by wszyscy nagle zaczęli stawiać na biurkach monitory i telewizory o przekątnych na poziomie 40 czy 50" - dlatego w przypadku większości graczy optymalne będzie wybranie monitora z ekranem o matrycy od 22" do 28". Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zainwestować w coś jeszcze większego... ale tu wszystko zależy od preferencji i możliwości finansowych gracza.

Jaka rozdzielczość ekranu?

Rozsądne minimum w przypadku gier wideo to Full HD, czyli 1920x1080 punktów - jednak jeśli dysponujemy naprawdę wydajnym „pecetem", zdolnym do generowania grafiki w wyższych rozdzielczościach, można rozważyć ekran WQHD, a nawet 4K (3840 x 2160 pikseli). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wyższa przekątna nie zawsze oznacza wyższą rozdzielczość, np. monitory 27-calowe mogą mieć ekran o jednej z trzech typowych rozdzielczości: Full HD (1920 × 1080 pikseli), WQHD (2560 × 1440 pikseli) lub Ultra HD (3840 × 2160 pikseli). Ekran o dużej rozdzielczości wyświetla bardziej szczegółowy obraz, np. WQHD - o 77% więcej pikseli niż Full HD.

Kolejną zaletą wyższej rozdzielczości jest fakt, iż piksele nie są tak duże jak w przypadku Full HD. W przykładowym monitorze o przekątnej 27 cala piksel ma szerokość ok. 0,31 mm - krawędzie ikon mogą sprawiać wrażenie lekko poszarpanych. Monitor o tej samej przekątnej, ale wyższej rozdzielczości będzie się cechował pikselami o szerokości 0,23mm. To gwarantuje lepszy obraz gry, więcej detali oraz wrażenie większej kontroli nad jednostkami, szczególnie w grach, gdzie można objąć wzrokiem większy obszar mapy (gry typu MOBA czy RTS).

Należy jednak pamiętać, że większa rozdzielczość ustawi wysoko poprzeczkę pozostałym podzespołom peceta, warto więc sprawdzić konfigurację sprzętu, który będzie podłączony do naszego monitora.

Czas reakcji matrycy

Ten parametr ma znaczenie kluczowe - opisuje, jak szybko ekran potrafi zareagować na zmiany przekazywane z karty graficznej i bezpośrednio decyduje o tym, czy obraz będzie wyświetlany płynnie i czy możemy spodziewać się tzw. efektu smużenia (polegającego na tym, że np. za postaciami na ekranie pojawia się coś w rodzaju smugi/cienia). Warto więc zwrócić uwagę na dodatkowe technologie, które eliminują zacięcia w odtwarzaniu skomplikowanych animacji i gwarantują płynny obraz niezależnie od ilości klatek np. AMD FreeSync.

Czas reakcji podawany jest w milisekundach - wybierając monitor należy zwrócić uwagę na to, by był możliwie najkrótszy. Dziś standard w przypadku matryc TN to 1 ms i zdecydowanie nie warto tu iść na kompromis (np. G-Master GB2488HSU-B3)

Odświeżanie

Ten parametr opisuje, z jaką częstotliwością w ciągu sekundy odświeżany jest ekran. Dla większości użytkowników zupełnie przyzwoitą i wystarczając wartością jest 60Hz, aczkolwiek większość monitorów przeznaczonych dla graczy oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz czy nawet 144Hz, co faktycznie gwarantuje doskonałą jakość i stabilność obrazu.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Oczywiście, jest jeszcze wiele innych parametrów monitora, istotnych z punktu widzenia gracza - poszukując idealnego dla siebie urządzenia warto sprawdzić również tzw. input lag (czyi parametr określający opóźnienie w wyświetleniu obrazu na linii - GPU-> monitor; im niższy il, tym lepiej). Odpowiednia liczba i typy portów zapewnią z kolei najlepszy możliwy sygnał i jakość obrazu oraz komfortowe podłączanie peryferiów (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, USB, wyjście audio).