iiyama rozpieszcza przedświątecznie

O monitorach iiyamy wspominaliśmy nie raz. Teraz producent daje kolejny powód do wzmianki: promocje sprzętu.

Poszukując monitora dla gracza, sprzętu dotykowego do zabudowy czy monitora wielkoformatowego warto skorzystać z promocji trwającej od 29 listopada do 2 grudnia br. Do wyboru jest 35 modeli monitorów iiyama w obniżonych cenach –nawet o 250 zł taniej. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup sprzętu u jednego z autoryzowanych partnerów producenta (pełna lista TUTAJ) zgodnie z instrukcją na stronie wybranego sklepu.

Natomiast w sklepie x-kom.pl można nabyć urządzenia iiyama G-Master z grą Star Wars Jedi: Upadły zakon. Do każdego monitora gra dodawana jest za darmo, co pozwala fanom uniwersum po doposażeniu się w monitor zaoszczędzić 200 zł (i pomóc raz na zawsze pokonać Imperium). Promocja na monitor oraz grę w x-kom.pl potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów. Aby nabyć sprzęt wraz z kodem na grę, wystarczy dodać do koszyka wybrany monitor iiyama G-Master, aktywować kod rabatowy „starwars" i sfinalizować zamówienie. Dodatkowo ze strony producenta można pobrać profile kolorystyczne, które zapewnią doznania wizualne podczas rozgrywki, odpowiednio odwzorowując barwy uniwersum.

Promocje nie łączą się. Szczegóły na temat ofert można znaleźć na stronie producenta: https://iiyama.com/pl_pl/

Materiał zrealizowany we współpracy z partnerem.

fot. iiyama