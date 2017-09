inkBOOK – dlaczego uczeń powinien mieć czytnik e-booków?

Zachęcenie dzieci i nastolatków do czytania może przybierać różne formy - jedną z nich jest dostarczenie im nowoczesnego sprzętu, służącego do czytania, jednak znacznie bezpieczniejszego dla oczu niż tablet czy smartfon. Takie zadanie spełnia czytnik e-booków z ekranem E Ink, który pozwala na komfortową lekturę, bez szkodliwego oddziaływania na wzrok.

1. Lżejszy plecak

Uczniowie, już na początku swojej przygody ze szkołą, noszą na swoich barkach dosłownie kilogramy wiedzy. Dorzucanie im papierowych, nierzadko ciężkich książek, stanowi dodatkowe obciążenie dla ich kręgosłupów. Dlatego lekki, ważący niewiele ponad 150 g czytnik e-booków, jest doskonałym uzupełnieniem papierowych książek. Smukłe, odpowiednio wyprofilowane urządzenie, jak inkBOOK Classic 2, ułatwia pewny chwyt nawet w dziecięcych rękach, dzięki czemu pociecha może czytać w drodze do szkoły, czekając na zajęcia dodatkowe czy jadąc na angielski.

2. Bezpieczny ekran

Współcześnie dzieci przyzwyczajone są do dotykowych ekranów urządzeń, z których korzystają, stąd obsługa inkBOOKów jest dla nich intuicyjna. Dodatkowo, możliwość zmiany wielkości i kroju czcionki, pozwala na dostosowanie wyświetlanej treści do własnych upodobań. Na ekranach E Ink litery wyświetlane są tak samo, jak druk na białej kartce, co daje efekt analogiczny do tradycyjnych książek, w których kartki nie świecą, lecz ukazują tekst w świetle odbitym. Kolejną zaletą niektórych nowoczesnych czytników e-booków jest opcja czytania nawet w warunkach słabego oświetlenia. Ekran nie jest wówczas podświetlany diodami LED w kierunku oczu czytającego, jak w tablecie czy smartfonie, ale doświetlany.

3. Tysiące tytułów za darmo

W ramach projektu „Wolne Lektury" dostępne są tysiące e-publikacji za darmo, wśród których można znaleźć wiele lektur szkolnych, od podstawówki do szkoły średniej. Dzięki temu rozwiązaniu można legalnie, w kilka sekund, pobrać literaturę polską i światową, którą uczniowie analizują później na lekcjach. Dodatkowo, wiele elektronicznych wydań można zgodnie z prawem czytać bez ponoszenia kosztów, pobierając je ze stron internetowych Projektu Gutenberg i Open Library. Warto wspomnieć, że kupując niektóre czytniki, np. inkBOOKi, otrzymuje się dostęp do 3 tysięcy publikacji, w tym wielu lektur szkolnych. Co ważne, w urządzeniu mniejszym niż zeszyt A5, można zapisać tysiące tytułów, a jego pamięć dodatkowo powiększyć o kartę pamięci MicroSD.

4. Wygodne czytanie, notowanie, lepsze wypracowania

Często młodzież, analizując treść czy pisząc rozprawkę, odwołuje się do cytatów z dzieła. Wówczas niezastąpione okazują się zakładki i krótkie notatki. W inkBOOKach rozwiązanie to zostało zaczerpnięte bezpośrednio z papierowych książek, bowiem na czytnikach można oznaczać treści, zaznaczać fragmenty i pisać własne notatki. Korzystanie z nich w czasie lekcji czy nauki w domu jest intuicyjne. Dodatkowo, czytniki e-booków mieszczą w sobie tysiące publikacji, pozwalając wykorzystywać informacje i cytaty z wielu książek, które są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Niektóre czytniki wyposażone są w specjalną czcionkę ułatwiającą czytanie i zapamiętywanie tekstu dzieciom dotkniętym dysleksją. Przykładem takiej czcionki jest Open Dislectic na inkBOOKach - można nią wyświetlać e-booki na czytniku.

5. Wiele aplikacji, zero rozpraszaczy

Ważną cechą wyróżniającą inkBOOKi na rynku czytników e-booków jest wyposażenie ich w Android, czyli otwarty system operacyjny. W praktyce, pozwala to na instalowanie aplikacji zewnętrznych, również innych dostawców treści, zarówno polskich, jak Empik, e-Kiosk, Legimi, jak i zagranicznych - amerykański Amazon, niemieckie Skoobe, francuski Youboox, czy hiszpańskie Nubico i wiele innych. Aby pomóc w nauce języków, czytniki wyposaża się w słowniki tłumaczące zaznaczone przez czytelnika w tekście słowo. Co istotne, w przeciwieństwie do tabletów i smartfonów, ze względu na budowę ekranu E Ink, czytniki e-booków nie dają dostępu do rozpraszaczy, jak gry z Google Play, serwisy Instagram czy Snapchat. Takie rozwiązanie daje pewność, że mając w ręce czytnik dziecko rzeczywiście czyta, a nie gra.

Początek roku szkolnego dla wielu rodzin oznacza konieczność pokrycia znacznych kosztów wyprawki, podręczników, dodatkowych kursów i zajęć pozalekcyjnych. Warto rozważyć zakup czytnika, biorąc pod uwagę nie tylko samą cenę urządzenia, ale fakt otrzymania dodatkowych korzyści, np. kompletu lektur. Pamiętajmy, że możliwość dostarczenia dziecku narzędzia ułatwiającego mu czytanie, bez żadnego dodatkowego obciążenia tornistra czy torebki, może okazać się szansą na zaszczepienie w nim zamiłowania do książek na całe życie.