myPhone 7300 – klasyczny telefon z ekranem 2,8 cala

Przedstawiciele marki myPhone zaprezentowali telefon dwa tygodnie temu podczas targów MWC 2018 w Barcelonie, a od teraz dostępny jest on także w sprzedaży. To pierwszy model, który trafia do szerokiej dystrybucji spośród tych przedstawionych podczas targów Hiszpanii.

myPhone 7300 to zgrabna słuchawka z ekranem o przekątnej 2,8 cala. Łatwość obsługi uwydatniają duże, podświetlane klawisze, tryb głośnomówiący pozwalający na jednoczesny kontakt z rozmówcą i wykonywanie innych czynności, a także wibracje, które w dyskretny sposób powiadamiają użytkownika o przychodzącym połączeniu bądź o wiadomości sms.

myPhone 7300 jest wyposażony w moduł Bluetooth umożliwiający np. podłączenie zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, a także transmisję danych. Posiada również DualSIM, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z dwóch numerów - prywatnego i służbowego - na jednym urządzeniu jednocześnie. Ma też niezależny slot dla karty pamięci microSD do 32 GB. myPhone 7300 jest też wyposażony w aparat oraz baterię o pojemności 1200 mAh. Pozwala ona na to, aby telefon działał w stanie czuwania do 10 dni albo na niemal 9 godzin ciągłych rozmów.

Poza tym telefon jest wyposażony w wiele innych przydatnych funkcji tj.: latarkę, odtwarzacz MP3, budzik i kalkulator.

Telefon dostępny jest w grafitowym kolorze, w cenie 119 zł.