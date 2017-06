myPhone C-Smart Pix w sklepach Biedronka

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 6.0. Marshmallow z pełną certyfikacją GMS. Smartfon dostępny będzie w promocji ze starterem TuBiedronka, z internetem w pakiecie (1 GB miesięcznie free), we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 12 do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Telefon posiada pełną certyfikację GMS, która gwarantuje ciągły dostęp do usług Google Play takich jak: Gmail, YouTube, Zdjęcia, Mapy, Sklep Play i wiele innych. Smartfon ma 4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości WVGA (800 na 480 pikseli), posiada chipset SPREADTRUM SC7731 z 4-rdzeniowym procesorem Cortex-A7 o częstotliwości taktowania 1.2 GHz, 512 MB pamięci RAM, a także system operacyjny Android 6.0 Marshmallow.

myPhone C-Smart Pix ma aparat 2 Mpx na tyle oraz kamerkę VGA na przodzie do robienia selfie. Smartfon jest wyposażony w 4 GB pamięci wewnętrznej, która pozwala na przechowywanie ulubionych zdjęć, filmów i muzyki (pamięć można rozszerzyć o dodatkowe 32 GB, dzięki karcie microSD).

C-Smart Pix zasila akumulator Li-ion 1400 mAh, który przy standardowym użytkowaniu zapewni do 2 dni działania telefonu na jednym ładowaniu.

Smartfon dostępny jest w trzech różnych kolorach: czarnym, białym oraz niebieskim.

myPhone C-Smart Pix będzie dostępny w cenie 199 zł, we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 12 do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów.