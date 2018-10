myPhone Maestro - komórka za 129 zł

Zapewne ku zdumieniu niektórych, klasyczne telefony wciąż mają się dobrze. Nadal cieszą się popularnością, w szczególności wśród osób starszych, a także tych o specyficznych wymaganiach (dotyczących na przykład pancernej obudowy).

myPhone Maestro przypomina tradycyjnej komórki - jego obudowa jest utrzymana w smukłej stylistyce (jedynie 9 mm grubości), z metalową ramką. Na wyróżnienie zasługuje również wyświetlacz oferujący dobre odzwierciedlenie barw i czytelność. Jednocześnie telefon jest kompaktowy i poręczny. Z tego względu spełni on oczekiwania zarówno starszych osób potrzebujących prostego telefonu z dużymi klawiszami, jak i tych którzy szukają komórki długo trzymającej na baterii.

Komórka została wyposażona w akumulator o dużej pojemności 1000 mAh, zapewniający długi czas użytkowania na jednym cyklu ładowania tj. do 160 godzin w stanie czuwania albo do 12 godzin ciągłych rozmów. Model posiada aparat fotograficzny 2 Mpx z lampą błyskową LED. Poza tym telefon oferuje inne funkcje, które stanowią znaczne ułatwienie zarówno dla osób starszych, jak i młodszych. Mowa np. o Bluetooth umożliwiającemu podłączenie zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego w aucie, albo sparowanie telefonu z innymi urządzeniami i przesyłanie plików. Ponadto do dyspozycji jest latarka, niezależny slot na kartę microSD (do 16 GB) dla zwiększenia pamięci telefonu oraz DualSIM, dzięki któremu można korzystać z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie.

myPhone Maestro dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, złotej oraz czarnej, w cenie 129 zł.