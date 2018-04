myPhone Q-Smart Black Edition i Hykker Classic II dostępne w Biedronce

myPhone Q-Smart Black Edition to 5-calowy smartfon ze smukłą obudową i metalowymi "pleckami", oraz srebrnymi detalami. Wsparcie technologii In-Plane Switching zapewnia większe kąty widzenia i bardziej rzeczywiste kolory niż tradycyjne ekrany.

Smartfon posiada aparat o matrycy 5 Mpx z autofokusem i doświetlającą diodą LED. Dodatkowy, przedni aparat VGA pozwoli wykonać selfie i nawiązać połączenia wideo. Stabilne użytkowanie telefonu zapewnia chipset Spreadtrum SC7731C z czterordzeniowym procesorem o taktowaniu 1,2 GHz i 1 GB pamięci RAM. Q-Smart Black Edition jest wyposażony w litowo-jonowy akumulator 2000 mAh zapewniający do sześciu godzin nieprzerwanych rozmów, albo do siedmiu dni działania w trybie czuwania.

Telefon posiada 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o 32 GB za pomocą karty microSD (karta do nabycia oddzielnie). Wbudowany moduł 3G zapewnia dostęp do internetu i korzystanie z przeglądarki WWW, ulubionych aplikacji czy poczty e-mail. Do ważnych funkcjonalności smartfona należą również: Dual SIM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth i radio FM.

myPhone Q-Smart Black Edition pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 7.0 Nougat.

Drugi model - HYKKER Classic II to klasyczny telefon z klawiszami. Wyróżnia się ergonomicznym kształtem. HYKKER Classic II ma kolorowy wyświetlacz wielkości 1,77 cala, na którym menu, wiadomości i wszelkie komunikaty są wyraźne i czytelne. Komfort użytkowania zapewniają trwałe, gumowane, podświetlane klawisze. Codzienne użytkowanie telefonu ułatwia również m.in. blokada klawiatury.

HYKKER Classic II został wyposażony w aparat fotograficzny VGA. Opcja rozbudowy pamięci o dodatkowe 128 GB umożliwia przechowywanie na telefonie dodatkowych multimediów.

Za długi czas pracy telefonu (nawet do 10 dni działania w trybie czuwania) na jednym cyklu ładowania odpowiada akumulator o pojemności 800 mAh. Ponadto, telefon posiada: Bluetooth umożliwiający połączenie się z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym, latarkę, odtwarzacz MP3, zegar oraz alarm. Dodatkowo, funkcja Dual SIM pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie.

Telefon dostępny jest w trzech kolorach: czarnym oraz z niebieskimi lub czerwonymi detalami. Hykker Classic II oferowany jest wraz ze starterem TuBiedronka.

Urządzenia zostały przebadane przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, która sprawdziła je pod kątem funkcjonalności, łatwości obsługi, parametrów technicznych i wytrzymałości.

Smartfon myPhone Q-Smart Black Edition (cena 249 zł) oraz telefon Hykker Classic II (49,99 zł) dostępne są we wszystkich sklepach sieci Biedronka do 27 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.