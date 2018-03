myPhone Q-Smart III w Biedronce

myPhone Q-Smart III to 5-calowy smartfon z wyświetlaczem HD i technologią In-Plane-Switching, która ma zagwarantować większe kąty widzenia i bardziej rzeczywiste kolory niż tradycyjne ekrany.

Smartfon posiada główny aparat o matrycy 8 Mpx z autofocusem i doświetlającą diodą LED. Dodatkowy, przedni aparat 2 Mpx pozwoli wykonać selfie i nawiązać wygodne połączenia wideo.

Nowy Q-Smart III jest wyposażony w litowo-polimerowy akumulator 2400 mAh. Model posiada 8 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia jej o dodatkowe 128 GB za pomocą karty microSD (karta do nabycia oddzielnie). Z kolei wbudowany moduł 3G zapewnia dostęp do internetu i korzystanie z przeglądarki WWW, ulubionych aplikacji czy poczty e-mail.

Stabilność działania zapewnia mu czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,3 GHz i 1 GB pamięci RAM.

Q-Smart III pracuje pod kontrolą systemu Android 7.0 Nougat z certyfikacją GMS (Google Mobile Services).

myPhone Q-Smart III w czarnej wersji kolorystycznej (cena 249 zł) dostępny jest we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 21 marca do 3 kwietnia br. lub do wyczerpania zapasów. Oferowany jest wraz ze starterem TuBiedronka.