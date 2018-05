myPhone Simply 2 z bazą ładującą w Biedronce

myPhone Simply 2 jest przeznaczony dla osób starszych, preferujących sprawdzone rozwiązania.

Komórkę wyposażono w kolorowy wyświetlacz 1, 77". W zestawie z telefonem dostępna jest stacja ładowania oraz adapter do tradycyjnego ładowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu telefon może pełnić rolę telefonu domowego oraz komórki.

myPhone Simply 2 posiada akumulator o pojemności 800 mAh. W trybie czuwania telefon działa do 10 dni!

Telefon jest wyposażony w przycisk funkcyjny SOS dający możliwość nawiązania połączenia/wysłania wiadomości SMS do wcześniej zaprogramowanego numeru za pomocą jednego kliknięcia. To rozwiązanie stanowi zabezpieczenie w razie niespodziewanych sytuacji i zagrożenia.

Sprzęt ma też boczne suwaki, za pomocą których można zablokować/odblokować klawiaturę oraz regulować głośność rozmów i dzwonka. W efekcie telefon można obsługiwać jedną ręką. Urządzenie wyposażono także w funkcję Dual SIM umożliwiającą obsługę dwóch kart SIM jednocześnie, latarkę, radio FM, odtwarzacz audio i Bluetooth, dzięki któremu np. podłączymy zestaw głośnomówiący w aucie.

myPhone Simply 2 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Urządzenie posiada znak jednostki certyfikującej TÜV Rheinland, która zbadała go pod kątem wytrzymałości, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz poręczności.

myPhone Simply 2 w cenie 79,90 zł dostępny jest we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 8 do 21 maja br. lub do wyczerpania zapasów.