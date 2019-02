uGo Mistral 2.0 - dron, który wiele potrafi

Oznaczony kodem producenta UDR-1359 Mistral 2.0 lata z prędkością sięgającą 5 m/s (czyli 18 km/h) i dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemności 1000 mAh może utrzymywać się w powietrzu przez 15 minut. Piloci docenią funkcję utrzymywania stałej wysokości lotu, co pozwala skupić się na manewrowaniu w poziomie. To przydatne rozwiązanie, szczególnie dla początkujących operatorów drona.

Także wzmocniona konstrukcja urządzenia, to coś, co docenią przede wszystkim początkujący piloci. Nie jest tajemnicą, że na początku przygody z dronami lądowania bywają szczególnie twarde. Jednak to nie koniec zalet niewielkiego drona uGo.

Do obsługi uGo Mistral 2.0 przewidziano specjalną aplikację. Pozwala ona wykorzystać kamerę urządzenia do różnych zadań. Jednym z nich jest tryb FPV (ang. First Person View - widok z pierwszej osoby), co pozwala na żywo śledzić to, co uchwyci obiektyw drona. To niezbędne rozwiązanie przy wyścigach dronów. Mistral 2.0 może też nagrywać wideo bezpośrednio do pamięci sparowanego z nim telefonu. Urządzeniu można też wyznaczyć kurs po określonej ścieżce lotu. Do sterowania dronem producent zaprojektował specjalny kontroler, do którego możemy podpiąć telefon.

Za uGo Mistral 2.0 trzeba zapłacić 249 zł.