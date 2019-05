uRage Vendetta2 - niedrogi pad

Pad waży nieco ponad 200 g i podłączamy go do konsoli lub PC za pomocą portu USB i dedykowanego kabla o długości 2 m. Po podłączeniu urządzenie jest gotowe do działania.uRage Vendetta2 posiada wbudowane dwa silniki, które wprawiają pada w drgania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy wybieramy konsolę do grania czy PC - pad oferuje przełączanie pomiędzy trybami D-Input i X-Input.

Urządzenia ma 12 przycisków, między innymi analogowe drążki z funkcją przycisku, przyciski naramienne czy spusty. Urządzenie posiada także przycisk wybierania, startu i przejścia do początku, które zdecydowanie przyspieszają obsługiwanie menu w grach.

uRage Vendetta2 to propozycja dla tych graczy, którzy lubią zarówno gry na PC jak i konsole, doceniają trwałość oraz ergonomię wykonania pada, a także chętnie sięgają po urozmaicenia - takie jak drgania czy dodatkowe przyciski funkcji.

Sugerowana cena producenta uRage Vendetta2 to 59 zł.