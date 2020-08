xCloud kolejnym sposobem na granie w chmurze

Coraz dalej

Microsoft już informował w sieci o swoich poczynaniach względem platformy gamingowej xCloud. Ta usługa ma umożliwiać graczom prowadzenie rozgrywek w chmurze. To oprócz Google Stadia i NVIDIA GeForce Now kolejny tego typu system dla graczy.

xCloud mimo testów prowadzonych również na iPhone'ach i iPadach nie trafi jednak do posiadaczy tych urządzeń. Microsoft nie ujawnił szczegółów co do tej decyzji, jednak podano, że usługa grania w chmurze xCloud będzie współpracować na wyłączność z systemem Android.

Oprócz tej informacji Microsoft przekazał także, że nawiązał współpracę z Samsungiem w kwestii xClouda oraz, że system gry w chmurze trafi niebawem do kolejnych krajów. Wśród miejsc, do których dotrze usługa, pojawia się także Polska – użytkownicy urządzeń z systemem Android będą mogli cieszyć się rozgrywkami w chmurze już od 15 września br. W związku z nawiązaniem porozumienia z firmą Samsung, posiadacze Galaxy Note 20 i Galaxy Tab S7 zyskają możliwość pobrania specjalnej wersji apki Xbox Game Pass. W programie tym będzie można realizować bonusowe tokeny pozwalające na kupno skórek, dodatków i DLC.

Abonament dla wybranych

Jako usługa wyłącznie na Androida, xCloud będzie początkowo oferował ok. setki gier do grania w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Korzystanie z biblioteki tytułów będzie możliwe na urządzeniach z robocikiem tylko wówczas, gdy dany smartfon będzie przystosowany do sterowania dotykowego albo za pomocą specjalnego kontrolera.

Jak podkreślają twórcy usługi, do działania abonamentu w ramach xClouda nie trzeba będzie mieć konsoli Xbox.

Plotki, plotki

W sieci pojawiają się doniesienia odnośnie do decyzji Microsoftu o zakończeniu testów usługi na systemie iOS. Według informacji podawanych przez niektóre strony, wina leżeć ma po stronie Apple'a. Wszystko z powodu blokad, jakie App Store nakłada na tego typu usługi.

Restrykcyjny regulamin dotyczący aplikacji korzystających z funkcji "klienta pulpitu zdalnego" sprawia, że są one blokowane. Aby tego uniknąć, apki takie można łączyć wyłącznie z urządzeniami posiadanymi przez użytkownika oraz połączonymi z tą samą siecią. Usługa typu xCloud nie spełnia takich wymagań, bo granie w chmurze polega wszak na czymś zgoła innym – grze bez fizycznej obecności danych sprzętów.

Na ten moment Microsoft ani Apple nie odnieśli się do tych sugestii, nie wiadomo też, czy podjęte zostaną jeszcze jakieś prace nad rozszerzeniem działania xClouda także na iOS-ie. Na ten moment Microsoft określił xCloud jako exclusive'a na Androida.

fot. flickr