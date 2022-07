Acer: Join the green race – nowa akcja edukacyjna i ekologiczna linia laptopów

Acer już biegnie

Poza manifestem w formie spotu, którego głosem jest współpracująca z marką Acer Polska Magdalena Boczarska, firma będzie też stawiać na inne akcje towarzyszące. Treści zachęcające do troski o Ziemię pojawią się w ramach kampanii digitalowych, w mediach społecznościowych marki oraz przy okazji specjalnych współprac z influencerami. Szczegóły kolejnych etapów będą ujawniane przy kolejnych etapach kampanii.

Acer od lat podejmuje się różnych działań na rzecz Ziemi. Jedną z nich jest najmłodsza linia produktów marki, która miała swój debiut nieco ponad rok temu. To wtedy ogłoszono zapowiedź flagowego modelu Aspire Vero – laptopa, którego obudowa została w 30% wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu. W przypadku zaś klawiatury powtórnie użyta została aż połowa wykorzystanego w jej produkcji tworzywa.

Aspire Vero to także sprzęt, który posiada specjalne rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, a całość została zapakowana w opakowanie w pełni nadające się do ponownego przetworzenia. Laptopy posiadają również bogate wnętrze w postaci procesora Intel Core i5 lub i7, piętnastocalowych ekranów Full HD z technologią IPS oraz wydajnej karty Intel Iris Xe Graphics, która spokojnie pozwoli na uruchomienie mniej wymagających gier.



Inne działania

Firma Acer podejmuje też szereg innych działań na rzecz Ziemi, zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym. Jedną z największych inicjatyw jest projekt Earthion, który zakłada realizację wielu zadań w trosce o naszą planetę. To między innymi redukcja emitowanego dwutlenku węgla, ograniczenie zużycia energii w produkowanych sprzętach i zaangażowanie dostawców firmy do działań zgodnie z postulatami inicjatywy RE100. Tajwański producent – odpowiadający także za markę Predator – chce, by ciągu najbliższych 3 lat, czyli do 2025 roku, 30% zawartości jego podstawowych produktów stanowiły tworzywa sztuczne.

Na szczeblu lokalnym pracownicy Acer Polska biorą z kolei regularny udział w eko-dyżurach. Firma sfinansowała też pasiekę we Wrocławiu, ławkę solarną w Poznaniu, kosze do wyławiania plastiku z Morza Bałtyckiego, a także pojemniki na elektrośmieci w wybranych miejscach w Polsce.