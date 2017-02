Trustwave: Niektóre routery Netgear są narażone na atak

Luka w zabezpieczeniach stwarza szansę na wykorzystanie systemu odzyskiwania hasła. Dzięki temu potencjalny cyberprzestępca może ominąć uwierzytelnianie i przejąć kontrolę nad urządzeniem, otrzymując pełny dostęp do jego ustawień. Po takiej operacji z router może zostać wykorzystany do różnych niecnych celów, łącznie z transformacją urządzenia w botnet, czyli sprzęt wykorzystywany do kolejnych cyberataków.

Co można zrobić? Najlepiej zaktualizować firmware routera, jeśli znajduje się na poniższej liście. Jak to zrobić? Zalogować się do panelu administratora, a potem wybrać opcję aktualizacji i postępować zgodnie z polecaniami.

R8500

R8300

R7000

R6400

R7300DST

R7100LG

R6300v2

WNDR3400v3

WNR3500Lv2

R6250

R6700

R6900

R8000

R7900

WNDR4500v2

R6200v2

WNDR3400v2

D6220

D6400

C6300

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL