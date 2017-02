ASUS ROG przedstawia najnowszy mini PC GR8 II

Najmniejszy komputer dla graczy stworzony z myślą o VR

ROG GR8 II to komputer rozmiarów konsoli zaprojektowany tak, aby dawał możliwość nieprzerwanego grania przez wiele godzin oraz jak najlepsze wrażenia ze świata wirtualnej rzeczywistości. ROG GR8 II na nowo definiuje ideę grania na PC, pozwalając graczom na zabranie ze sobą sprzętu, gwarantującego osiągi komputerów stacjonarnych, gdziekolwiek zechcą. GR8 II wyposażono w potężne komponenty znane z komputerów stacjonarnych, w tym pełnowymiarową kartę graficzną ASUS GeForce GTX 1060, procesor Intel Core i7 siódmej generacji oraz 32GB pamięci DDR4.

Spełniająca standardy komputerów stacjonarnych karta graficzna ASUS GeForce GTX 1060 pozwala na uzyskanie zaawansowanej grafiki, umożliwiając stworzenie wciągających światów gier i to z płynnym obrazem. Te karty graficzne charakteryzują się trzykrotnie (3X) lepszymi osiągami niż karty poprzedniej generacji i oferują wysoką wydajność w VR.

Podczas testów GR8 II wykazał o 47% lepsze wyniki niż podobne komputery wyposażone w karty graficzne GTX 960 oraz o 10% lepsze niż te wyposażone w karty GTX970. Procesor Inter Core i7 siódmej generacji wykazuje niespotykaną wydajność podczas grania oraz w czasie pracy wielozadaniowej, a to dzięki 8% wzrostowi wyników względem poprzedniej generacji i obniżeniu opóźnienia renderowania klatek w czasie gry w VR.

GR8 II został poddany dokładnym testom, które miały zweryfikować to czy spełni wymagania potrzebne do zasilenia Oculus Rift. Posiada konstrukcję współpracującą z VR oraz dwa porty HDMI potrzebne do jednoczesnego podłączenia zestawu słuchawkowego oraz wyświetlacza. Dodatkowo na potrzeby streamowania na Twitchu i chat roomów gracze mogą podłączyć dwa wyświetlacze poprzez HDMI lub grać nawet na trzech monitorach poprzez DisplayPort. Co więcej, GR8 II pozwala na wyświetlanie obrazu w 4K UHD (3840 × 2160) i wyposażony jest w technologię NVIDIA G-SYNC, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlaczy z wykorzystaną w GR8II kartą graficzną GeForce GTX, aby zminimalizować lagi i wyeliminować zacinanie się klatek lub rozdarć, gwarantując tym samym wyjątkowo płynny obraz.

Kompaktowy design z podświetleniem Aura RGB

ROG GR8 II posiada 4-litrową obudowę, która nadaje się do każdego pokoju i może zostać podłączona do telewizora. Jednocześnie jest na tyle kompaktowy i lekki, że można go zabrać ze sobą na LAN party.

GR8 II posiada diody LED Aura Sync rozmieszczone w trzech obszarach na przodzie obudowy. Oświetlenie RGB Aura Sync wynosi personalizację sprzętu na zupełnie nowy poziom, oferując 12 trybów synchronizacji z urządzeniami peryferyjnymi ROG (w tym z klawiaturą Claymore i myszką Spatha) oraz 10 efektów świetlnych. Paleta kolorów skomponowana z 8 milionów barw daje graczom możliwość dostosowania diod tak, aby odzwierciedlały tempo lub nastrój gry.

ROG GR8 II wyróżnia się śmiałym wzornictwem, inspirowanym budową statków kosmicznych - z czarnym, matowym wykończeniem. Posiada rzeźbione ostro przechylone panele boczne, środkową ramę w kolorze miedzi oraz idealnie wpasowane logo ROG na bocznym panelu; wszystko to składa się w wyjątkowo estetyczną całość, która wyróżnia GR8 II spośród innych komputerów stacjonarnych dla graczy.

Chłodzenie na miarę potrzeb

ROG GR8 II posiada specjalnie dostosowany układ chłodzenia, którego konstrukcja umożliwia zoptymalizowany przepływ powietrza; miedziane rurki cieplne i podwójny wentylator szybko usuną nadmiar ciepła z systemu. Odpowiednio zaprojektowane otwory wentylacyjne i dedykowane komory procesora i karty graficznej zapewniają odpowiedni dopływ powietrza do każdego z podzespołów, aby zapewnić stabilne działanie podczas wielogodzinnych maratonów gry.

ROG GR8 II pobiera mniej niż 30W energii w trybie czuwania, przy 23db głośności - to o 24% ciszej, niż w przypadków komputerów typu wieża.

ROG GR8 II może zostać wyposażony w dysk SSD M.2 PCI Express lub SATA oraz 2,5-calowy dysk twardy , aby dać graczom wybór pomiędzy prędkością oferowaną przez M.2 SSD oraz dużą pojemnością charakterystyczną dla 2,5-calowych dysków HDD. Poprzez proste odsunięcie pokrywy obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do dodatkowego portu dysku 2,5-calowego HDD/SDD, co pozwala na szybkie ulepszenie zestawu.

Autorskie dodatki dla graczy

ROG GR II posiada ekskluzywny system ROG SupremeFX gwarantujący w pełni wciągający dźwięk podczas gry. Sonic Studio III to całkowicie nowa funkcja przesyłania dźwięku podczas strumieniowania, a Sonic Radar III - rozwinięty silnik audio - pozwoli przetwarzać dźwięki dokładniej niż kiedykolwiek. Co więcej, GR8 II posiada najnowszy Intel Ethernet (I219-V) dla szybszej, płynniejszej i pozbawionej lagów rozgrywki online. Wzniesiony na nowy poziom moduł Wi-Fi 802.11ac wykorzystujący dwie anteny (2x2) 2.4/5GHz oferuje szybkość transferu do 867 Mb/s, podczas gdy najnowsza technologia MIMO zapewnia każdemu podłączonemu użytkownikowi dostęp do najszybszej komunikacji bezprzewodowej w sieci i najwyższych prędkości internetu.

GR8 II oferuje wszystkie możliwości podłączania wymagane przez urządzenia peryferyjne dla graczy. Odwracalne porty USB 3.1 drugiej generacji pozwalają na łatwiejsze podłączanie urządzeń i oferują prędkość przesyłu danych rzędu 10 Gb/s, dzięki czemu transfer filmu o wadze 2 GB zajmie mniej niż dwie sekundy. Super szybkie i stabilne połączenie Wi-Fi 802.11ac zapewnia silny sygnał i trzykrotność (3x) szybkości poprzednich standardów Wi-Fi, gwarantując płynną grę online i strumieniowanie video. Zintegrowany Bluetooth 4.2 pozwoli wygodnie połączyć GR8 II z każdym urządzaniem Bluetooth, pozwalając na doświadczanie wszystkiego, co ma do zaoferowania domowy komputer stacjonarny.

Dostępność i cena

ASUS ROG GR8 II będzie dostępny w sprzedaży już od litego 2017 w orientacyjnej cenie 4499,00 zł.