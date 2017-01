ASUS zapowiedział ZenBook 3 Deluxe

Za wzornictwem ZenBook 3 Deluxe stoi bardzo prosta filozofia: bezkompromisowość. Notebook ten jest ideałem inżynierskiego kunsztu, a jego piękno podkreślono ogromną dbałością o szczegóły. Obudowę o idealnych krzywiznach wycięto z litej bryły lotniczego stopu aluminium, który jest o 50 proc. wytrzymalszy od zwykłych odmian tego metalu, używanych do produkcji notebooków. Przechodzi ona 40 etapów obróbki, po których powstaje klasyczne już, jedwabiste wykończenie z bardzo drobnymi koncentrycznymi okręgami. Dwuetapowy proces anodowania pozwala uzyskać złote krawędzie wzdłuż boków notebooka oraz logo ASUS w tym samym kolorze na wierzchu pokrywy ekranu. Dostępny będzie w dwóch kolorach, które projektanci zaczerpnęli z barw natury - Royal Blue (królewski błękit) lub Quartz Grey (szary kwarc).

Sercem ASUS ZenBook 3 Deluxe jest procesor Intel Core i7-7500U lub i5-7200U siódmej generacji (Kaby Lake). Do tego otrzymał szybką i energooszczędną pamięć operacyjną o pojemności do 16 GB i dysk twardy SSD o pojemności do 1 TB na magistrali PCIe 3.0 x4 - dysk jest zarazem trzykrotnie szybszy od dysków SSD SATA.

Najnowszy notebook posiada też duże możliwości rozbudowy o urządzenia peryferyjne. Wyposażono go w dwa porty USB-C z Thunderbolt 3 o prędkości przesyłu danych na poziomie 40 Gb/s. Porty USB-C

z Thunderbolt 3 umożliwiają ładowanie urządzeń zewnętrznych i współpracę z wyświetlaczami graficznymi o bardzo dużej rozdzielczości. Do notebooka można podłączyć nawet dwa monitory 4K UHD. Niezwykle smukły profil ZenBook 3 Deluxe mieści w sobie baterię litowo-polimerową o pojemności 46 Wh, która zapewnia do dziesięciu godzin nieprzerwanej pracy.

Wyświetlacz notebooka ASUS ZenBook 3 Deluxe charakteryzuje się przekątną 14 cali, rozdzielczością Full HD (1920 x 1080) i ramką o szerokości zaledwie 7,46 mm. Proporcja wielkości ekranu do obudowy wynosi aż 77 proc., dzięki czemu jego konstrukcja nie rozprasza, a tym samym czyni pracę wydajniejszą. Kolory i kontrast obrazu są idealnie stabilne nawet pod kątem 178°. Całą powierzchnię krystalicznie wyrazistego ekranu zabezpieczono wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 5.

ZenBook 3 Deluxe to maksymalne doznania wizualne i najwyższa jakość obrazu dzięki połączeniu technologii wyświetlaczy ASUS z optymalną konfiguracją komponentów sprzętowych i oprogramowania. Szeroka gama barw z 100-procentowym pokryciem palety sRGB i współczynnikiem kontrastu 1000:1 przekłada się na żywe oraz realistyczne kolory. Technologia ASUS Splendid dostraja parametry wyświetlania, zapewniając najwyższą dokładność odwzorowania kolorów. ASUS Tru2life Video jest udoskonaloną technologią video, która działa w czasie rzeczywistym i potrafi zoptymalizować jakość każdego piksela w każdej wyświetlanej klatce.

Dźwięk zapewnia technologia nowej generacji: ASUS SonicMaster Premium, stworzona przez zespół ASUS Golden Ear i specjalistów z firmy Harman Kardon. Najnowszy przedstawiciel serii ZenBook wyposażony został w cztery niezależne głośniki charakteryzujące się dźwiękiem o kinowej jakości. Czterokanałowy wzmacniacz z inteligentną regulacją parametrów akustyki dostarcza maksymalną głośność bez zniekształceń i z prawdziwie czystą głębią.

ZenBook 3 Deluxe to notebook przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w biegu. Dlatego ma klawiaturę z pełnowymiarowymi przyciskami, obejmującą całą szerokość obudowy. Skok klawiszy wynosi 1,2 milimetra. Całość uzupełnia podświetlenie w kolorze złotym (w modelu w kolorze obudowy Royal Blue) lub białym (w modelu w kolorze Quartz Grey). Wbudowany touchpad ma gładką, szklaną powierzchnię. Obsługuje technologię Windows Precision Touchpad (WPT). Dzięki technologii palm-rejection reaguje tylko na dotknięcia palcami, a nie całą dłonią. W prawym górnym narożniku touchpada znajduje się czytnik linii papilarnych, z którym w ułamku sekundy odblokujemy urządzenie.

Dostępność i ceny w Polsce zostaną ujawnione przy wprowadzaniu produktów na rynek