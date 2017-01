BenQ W1090 –projektor dla kinomanów, kibiców i graczy

Projektor ma podstawową rozdzielczość Full HD (1920x1080) i jasność 2000 ANSI lumenów oraz kontrast 10000:1. 10W głośniki umieszczono w komorze rezonansowej co w połączeniu z systemem CinemaMaster Audio+ pozwala uzyskać bardzo dobre efekty dźwiękowe i poczuć się przykładowo jak wśród kibiców na stadionie lub w sali kinowej. Projektor wyposażono w obiektyw o krótkiej ogniskowej, który wyświetla obraz o przekątnej 254 cm (100 cali) z odległości 2,5 m od ekranu, max. przekątna obrazu to 762 cm (300 cali).

MHL - projekcja ze smartfonu i tabletu

Za pomocą kabla MHL bezpośrednio do projektora można podłączyć smartfon lub tablet i na dużym ekranie oglądać zdjęcia, filmy czy surfować po Internecie.

6-elementowe, 6-krotne koło koloru

Sześciosegmentowe (RGBRGB) i szybkie, 6-krotne koło kolorów pozwala uzyskać paletę barw zgodną z kinematograficznym standardem Rec. 709, co pozwala zachować wierność barw zgodnie z zamysłem twórcy filmu oraz naturalne oddanie różnych tonacji skóry człowieka.

Sportowy tryb obrazu i dźwięku

Po wybraniu trybu sportowego następuje dostrojenie barw do nasycenia i balansu tak by lepiej oddawać zieleń murawy i odcienie skóry a sportowy tryb dźwięku poszerza i ożywia scenę dźwiękową tak, że wyraźniej słychać komentatora i odgłosy z boiska - wszystko to sprawia, że przenosimy się na stadion nie ruszając się naszego salonu.

Uproszczona konfiguracja

W1090 wyposażono w uproszczony konfigurator podstawowych parametrów projekcji, prowadzący użytkownika krok po kroku przy pierwszej instalacji projektora oraz przy zmianach konfiguracji.