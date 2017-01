BenQ na ISE 2017

W ramach prezentacji kompleksowych rozwiązań dla sektora handlowego BenQ pokaże m.in. nowy projektor laserowy UHD 4K i znany już laserowy (BlueCore) model BenQ LU9715 (WXGA), który można instalować pod dowolnym kątem w pionie i poziomie, realizując najbardziej nawet nietypowe projekty przyciągające uwagę klientów. Pokazane będą również: X-Sign - oprogramowanie do zarządzania wyświetlanymi treściami oraz Skyrec - system do analizowania danych. Zobaczyć w działaniu będzie można również panele LCD z bardzo wąską ramką przeznaczone do budowy ścian wideo, a także wyświetlacze o nietypowych proporcjach 32:9 i 16:3 (bardzo podłużne) do zastosowań w Digital Signage.

Z myślą o ułatwieniu tworzenia funkcjonalnych, efektywnych firmowych miejsc spotkań i wspólnej pracy z bezprzewodowym łączeniem się z projektorami i dużymi ekranami BenQ zaprezentuje InstaShow, wielkoformatowe panele dotykowe (IFP), projektory, interaktywne narzędzia EZWrite 4.0 i NFCPen oraz Google Jamboard.

Rozwiązania dla branży handlowej:

LK970 UHD 4K - nowy laserowy projektor instalacyjny 5000 ANSI lumenów

LU9715 BlueCore - laserowy projektor instalacyjny 8000 ANSI lumenów - instalacja 360˚ w pionie i poziomie, funkcja łączenia obrazów (image blending)

PL552 55" i PL490 49" - panele z wąską ramką - do budowy ścian. Funkcja łączenia łańcuchowego poprzez złacze DisplayPort 1.1.

SL550 55" - panel do Digital Signage z oprogramowaniem X-Sign

X-Sign Content Management Software - pakiet oprogramowania BenQ do edycji, zarządzania I wyświetlania treści Digital Signage

Skyrec Smart Data Analysis System - pakiet oprogramowania do analizy danych o sprzedaży dla lepszego poznania zachowań klientów

BH281 i BH380 - panele o nietypowych proporcjach 32:9 i 16:3 (bardzo podłużne) do zastosowań w Digital Signage.

Rozwiązania do efektywnej pracy zespołowej:

InstaShow Plug-and-Play - zestaw do prostego podłączania dowolnego źródła obrazu do dowolnego wyświetlacza np. w salach konferencyjnych.

EZWrite 4.0 i NFCPen - w połączeniu z interaktywnym panelem BenQ RP750K 4K UHD oprogramowanie EZWrite 4.0 i pisak NFCPen ułatwiają pracę grupową i komentowanie wyświetlanych na spotkaniu obrazów.

SU754 - projector WUXGA (1920x1200)

Google Jamboard - urządzenie do pracy grupowej z dotykowym ekranem 55" 4K.

Do post-produkcji wideo

PV3200PT i PV270 - monitory z matrycami IPS technology z szeroką paletą kolorów: 100% Rec.709, 96% DCI-P3 i 99% Adobe RGB z funkcją sprzętowej kalibracji dla potrzeb foto i wideo and hardware calibration function for photo and video editing. PV3200PT - 32" UHD (3840x2160). PV270 - 27" QHD (2560x1440)

Kino domowe