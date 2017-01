Bluboo Edge – niedrogi smartfon z zakrzywionym ekranem

Cechą, która wyróżnia smartfon spośród konkurencyjnych konstrukcji, jest zastosowanie 5,5-calowego, obustronnie zakrzywionego wyświetlacza, wykonanego w technologii OGS HD. Producent zastosował podwójny digitizer, dzięki któremu smartfon można obsługiwać mokrymi dłoniami, a także w rękawiczkach. Posiada on aż 5 punktów jednoczesnego dotyku, co może ułatwić obsługę niektórych gier i aplikacji. Całość została pokryta szkłem Gorilla Glass 4, które chroni przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami wyświetlacza.

Ramka o grubości 0,8 mm została wykonana z metalu. Do wyprodukowania tylnej klapki producent wykorzystał materiał z technologią IML, dzięki któremu na jej powierzchni tworzy się charakterystyczna poświata, a jej kolor jest zależny od kąta patrzenia.

Bluboo Edge został wyposażony w skaner linii papilarnych, który w przeciwieństwie do konkurencyjnych modeli, został wkomponowany w dotykowy przycisk nawigacyjny, umieszczony pod wyświetlaczem. Jego czas reakcji wynosi 0,1 sekundy i umożliwia on zapisanie do 5 różnych odcisków palców. W smartfonie zastosowano również pulsometr, który został umieszczony z tyłu - zaraz obok diody doświetlającej zdjęcia.

Entuzjastom mobilnej fotografii dedykowane zostały 2 aparaty o rozdzielczości 13 i 8 megapikseli. Matryca umieszczona z tyłu jest dodatkowo wspierana przez diodę LED. W urządzeniu zastosowano czterordzeniowy procesor MediaTek MT6737 o taktowaniu 1,3 GHz, wspierany przez 2 GB pamięci RAM oraz układ graficzny ARM Mali-T720 MP1 z zegarem 650 MHz.

Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 6.0 Marshmallow. Na system i pliki użytkownika przewidziano 16 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć, za pomocą kart pamięci MicroSD, nawet do 256 GB. Zastosowano hybrydowy slot Dual SIM (2 karty Nano SIM lub 1 karta SIM i karta pamięci MicroSD). Za czas pracy na pojedynczym ładowaniu odpowiada litowo-polimerowy akumulator o pojemności 2600 mAh, który jest znacznie mniejszy i mniej awaryjny od swoich litowo-jonowych odpowiedników.

Sugerowana cena detaliczna Bluboo Edge wynosi 649PLN brutto. Smartfon jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i złotym.