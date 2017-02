Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition – słuchawki w nowej odsłonie

Sound BlasterX H7 Tournament Edition wyposażone zostały w ulepszone przetworniki 50mm FullSpectrum o lepszej dynamice i czułości, dając bardziej szczegółowy dźwięk o większym spektrum. Odłączany mikrofon został przeprojektowany i ulepszony w celu zwiększenia czułości, lepszej redukcji szumów, nawet w głośnym otoczeniu gier. Wprowadzono nowe płyty na obudowie słuchawek ze szczotkowanego metalu z czarnym wykończeniem i srebrnym szlifem dookoła. Na płytach czerwony, podświetlany znak X, świecący po podłączeniu przez USB. Dodatkowo czerwone kable połączeniowe, czerwona wyściółka wewnątrz muszli słuchawek i duże oznaczenia L i R sprawiają, że zestaw słuchawkowy jest bardzo łatwy w obsłudze.

Jest to pierwszy na świecie zestaw słuchawkowy zaprojektowany do współpracy z mocno zróżnicowanymi grami. H7 TE posiada podwójny system podłączania sygnału. W trybie USB, użytkownik może zaprogramować swój zestaw słuchawkowy w profesjonalnej aplikacji X-Plus, która oferuje specjalnie dostrojone profile audio przeznaczone dla wielu popularnych konkurencyjnych ze sobą gier, takich jak „Overwatch", „Counter-Strike: Global Offensive" and „DotA 2" z dopasowaniem do różnych wersji i mutacji , wszystko aby ułatwić rozgrywki. Ustawienia dźwięku w X-Plus mogą być zapisane w pamięci słuchawek a następnie odtwarzane podczas turniejów bez konieczności instalacji oprogramowania na miejscu. Po podłączeniu przez USB, użytkownicy mogą również zdecydować się na korzystanie z oprogramowania PC Engine BlasterX Acoustic, aby w pełni dostosować swój dźwięk do oczekiwań i poprawić jego przestrzeń wykorzystując 7.1 Surround. W trybie analogowym H7 TE oferuje dynamiczny profil dźwięku o zrównoważonych proporcjach tonów wysokich, średnich i niskich, dając bardzo naturalną barwę i rozdzielczość.

Sound BlasterX H7 to słuchawki dla wymagających graczy, które są trwałe, wygodne i oferują najlepszą jakość dźwięku dzięki konwerterowi DAC USB z audio w jakości 24 bity/96 kHz.

Oprogramowanie BlasterX Acoustic Engine Pro to zestaw w pełni konfigurowalnych technologii przetwarzania dźwięku opracowanych i dostosowanych specjalnie z myślą o słuchawkach Sound BlasterX H7, by zapewnić nową jakość i precyzję dźwięku, które pomogą zdobyć przewagę podczas gry. Oprogramowanie BlasterX Acoustic Engine Pro obsługuje technologię Scout Mode, która pozwala usłyszeć i wykryć przeciwnika, zanim znajdzie się w zasięgu wzroku.

Lekkie i trwałe rozwiązanie

Dzięki wytrzymałym elementom z wzmocnionego aluminium słuchawki H7 Tournament Edition są bardzo lekkie. Są również tak wytrzymałe, że z łatwością sprostają trudom codziennego użytkowania.

Ceny i dostępność

Sound BlasterX H7 Tournament Edition będą dostępne na polskim rynku w cenie 559 zł jeszcze w lutym 2017.