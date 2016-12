Cyberzagrożenia w 2016 r.

Wyniki podsumowania roku 2016 są niepokojące. Eksperci zbadali m.in., jak szybko firmy zauważają i reagują na incydenty naruszenia bezpieczeństwa. 28,7 proc. badanych organizacji stwierdziło, że wykrycie takiego zdarzenia zajęło kilka dni, podczas gdy 19 proc. badanych przyznało, że potrzebowało na to kilku tygodni lub nawet więcej czasu. Niewielkiej, ale znaczącej liczbie badanych firm (7,1 proc.) zajęło to miesiące. W przypadku tych, którzy mieli największe problemy, wykrycie następowało często w wyniku zewnętrznego lub wewnętrznego audytu bezpieczeństwa lub alarmu osoby z zewnątrz, np. klienta.

Najważniejsze informacje na temat cyberprzestępczości w 2016 r.

1. Nielegalna działalność charakteryzuje się większą skalą i stopniem wyrafinowania niż kiedykolwiek. Przykładem może być xDedic - cyberprzestępczy rynek oferujący dane logowania do ponad 70 000 zhakowanych serwerów, dzięki którym każdy, za jedyne 6 dolarów, mógł nabyć dostęp do serwera, np. zlokalizowanego w sieci rządowej państwa Unii Europejskiej.

2. Największy atak finansowy 2016 r. nie był związany, jak oczekiwano, z giełdą. Zamiast tego wykorzystano przelewy w systemie SWIFT w celu kradzieży 100 milionów dolarów.

3. Infrastruktura krytyczna i przemysłowa jest podatna na ataki na wielu frontach - jak okazało się pod koniec 2015 r. i na początku 2016 r., w związku z cyberatakiem BlackEnergy na ukraiński sektor energetyczny, który obejmował wyłączenie sieci energetycznej, skasowanie danych i przeprowadzenie ataku DDoS. W 2016 r. eksperci zbadali zagrożenia dotyczące systemów kontroli przemysłowej i wykryli na całym świecie tysiące urządzeń tego typu z dostępem do internetu, z czego 91,1 proc. zawierało luki w zabezpieczeniach, które mogą być zdalnie wykorzystane.

4. Atak ukierunkowany może nie mieć schematu - pokazało to zaawansowane ugrupowanie cyberprzestępcze ProjectSauron, które dostosowywało swoje narzędzia do każdego celu, co ograniczało przydatność stosowania wskaźników infekcji w celu zidentyfikowania innych ofiar.

5. Opublikowanie online ogromnej ilości danych może mieć bezpośredni wpływ na to, co ludzie myślą i w co wierzą: o czym świadczy upublicznienie danych przez ugrupowanie ShadowBrokers oraz inne tego rodzaju publikacje informacji osobistych i politycznych.

6. Aparat fotograficzny lub odtwarzacz DVD może stanowić część globalnej cyberarmii Internetu Rzeczy - wraz z końcem roku staje się jasne, że ataki oparte na sieciach zainfekowanych urządzeń (tzw. botnety) wykorzystujące szkodliwe oprogramowanie Mirai to zaledwie początek.

Dane statystyczne dla 2016 roku