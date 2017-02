FIBARO prezentuje nowy pilot do zarządzania scenami

FIBARO KeyFob to niewielkich rozmiarów pilot o kształcie spłaszczonej elipsoidy, który pozwala zdalnie kontrolować urządzenia znajdujące się w zasięgu sieci Z-Wave. Sterowanie jest możliwe, dzięki zastosowaniu standardu komunikacyjnego Z-Wave Plus oraz modułu z serii Z-Wave 5, który w porównaniu do możliwości oferowanych przez poprzednia wersję ma zwiększony zasięg o 50% oraz pozwala na szybszą pracę urządzenia.

Dzięki sześciu przyciskom umieszonym na pilocie, użytkownik może aktywować wcześniej zaprogramowane sceny lub sterować innymi urządzeniami, które wykonują takie czynności, jak włączanie, wyłączanie, rozjaśnianie i ściemnianie. Dodatkowo kompaktowe wymiary FIBARO KeyFob sprawiają, że pilot może pełnić funkcję breloka do kluczy.

Pilot jest również wyposażony w diodę RGB, która zasygnalizuje aktualny stan urządzenia, jak np. wybudzenie, wydłużony czas aktywacji danej sceny czy niski stan baterii. Co więcej, użytkownik może sam zaprogramować poziom rozładowania baterii, poniżej którego zostanie aktywowany alarm. Warto jednak zaznaczyć, że przy standardowym użytkowaniu, które przekłada się średnio na 5 aktywacji na dobę, czas życia baterii w KeyFob wyniesie ponad 2 lata.

FIBARO uwzględniło również możliwość automatycznego zablokowania pilota po określonym czasie, aby uniknąć przypadkowych lub nieautoryzowanych aktywacji. Blokadę można zdjąć dzięki sekwencji 2 do 5 przycisków.