HTC U Ultra i HTC U Play

Zgodnie z zapowiedziami, HTC przedstawiło dwa zupełnie nowe modele, które najprawdopodobniej mają zawalczyć o klienta z flagowcami Samsunga i LG na rok 2017. Smartfony zostały zaprojektowane w zupełnie innym tonie niż dotychczasowe modele, a ich obudowy są wykonane z połączenia aluminium i szkła, które jest zaokrąglone na wszystkich krawędziach.

Większy U Ultra posiada dodatkowy wyświetlacz. Wyświetla on podstawowe informacje, ale też daje dostęp do menu kontekstowego i pozwala na sterowanie muzyką. Oba telefony działają na bazie Androida 7.0 z nakładką od HTC. W najnowszej edycji ma ona oferować dużo ciekawych funkcji, w tym zaawansowanego asystenta, który ma pomagać w codziennym życiu.



Specyfikacja HTC U Ultra



5,7-calowy ekran o rozdzielczości 1440 x 2560 pikseli z Gorilla Glass 5

2-calowy dodatkowy wyświetlacz o rozdzielczości 160 x 1040 pikseli

Procesor Qualcomm Snapdragon 821 z Adreno 530

4 GB pamięci RAM LPDDR4

64/128 GB pamięci magazynowej

Czytnik kart microSD do 2 TB

Aparat UltraPixel 12 Mpix f/1.8 z OIS i PDAF

Przedni aparat 16 Mpix

Bateriai 3000 mAh

Android 7.0 Nougat z HTC Sense

Specyfikacja HTC U Play



5,2-calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli

Procesor MediaTek Helio P10 z Mali-T860MP2

3/4 GB pamięci RAM LPDDR4

32/64 GB pamięci magazynowej

Czytnik kart microSD do 2 TB

Aparat UltraPixel 12 Mpix f/2.0 z OIS i PDAF

Przedni aparat 16 Mpix

Bateria 2500 mAh

Android 7.0 Nougat z HTC Sense

Na razie nie podano polskich cen - znamy jedynie europejskie. HTC U Ultra został wyceniony na 749 euro (w przeliczeniu około 3300 złotych), a model U Play na 449 euro, czyli około 2000 złotych. Sprzedaż ma wystartować już w lutym.