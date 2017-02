Hakerzy atakują częściej i skuteczniej

Raport przedstawia m.in. najważniejsze taktyki cyberkryminalistów atakujących firmy i opisuje krajobraz zagrożeń w oparciu o trzy główne kategorie ataków malware - ransomware, bankowe i mobilne. Całość oparta jest o dane zaczerpnięte z ThreatCloud World Cyber Threat Map, firmy Check Point, w okresie od lipca do grudnia 2016.

Kluczowe trendy

Jak wskazują analizy specjalistów, w 2016 roku zaobserwowano tysiące wariantów ransomware, jednak w drugiej połowie roku dostrzeżono zmiany, polegające na większej „centralizacji" ransomware. Obecnie jedynie kilka ich najważniejszych rodzin dominuje na rynku, atakując różne organizacje niezależnie od ich wielkości.

Badacze z Check Pointa upatrują ataki DDoS przez urządzenia IoT (Internet of Things) jako kolejny dominujący trend drugiej części roku. W sierpniu 2016 r. odkryty został Mirai Botnet, pierwszy w swoim rodzaju botnet, atakujący urządzenia wymagające dostępu do Internetu, takie jak cyfrowe rejestratory wideo (DVR) czy kamery nadzoru (CCTV). Mirai zmienia je w boty, używając zaatakowane urządzanie do prowadzenia szerokiej kampanii DDoS. Urządzenia Internet of Things, znajdują się już w prawie każdym domu, staje się jasnym, że oparte na nich ataki DDoS będą siały coraz większe zagrożenie.

Ostatnia charakterystyczna tendencja dla ostatnich sześciu miesięcy roku to nowe rozszerzenia plików w kampaniach spamowych. Najbardziej rozpowszechnione wektory infekcji, wykorzystywane w kampaniach spamowych były downloaderami bazującymi na silniku Windows Script (WScript). Downloadery w javaskrypcie (JS) i VBScritp (VBS), zdominowały jednak dystrybucję tzw. „mal-spam" (od. Malicious spam) wspólnie z innymi, mniej znanymi, formatami takimi jak JSE, WSF czy VBE.

Druga część zeszłego roku to również zwiększona aktywność ransomware, których udział w „rynku zagrożeń" wzrósł blisko dwukrotnie - z 5,5% do 10,5%.

Według Check Pointa najpopularniejszymi wykrytymi wariantami ransomware są:

Locky 41% - Trzeci najpopularniejszy ransomware w pierwszej połowie roku, którego udział w rynku wzrósł gwałtownie w drugim i trzecim kwartale roku.

Cryptowall 27% - ransomware uznawany na początku za sobowtór Cryptolockera, jednak zdecydowanie go przerósł, stając się jednym z najbardziej znanych ransomware na rynku

Cerber 23% - Największy na świecie ransomware-as-a-service. Cerber jest rodzajem franczyzy w świecie malware, która pozwala rozpowszechnić ransomware na całym świecie, generując przy tym ogromne zyski.