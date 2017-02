HiMedia H8 Octa Plus − ośmiordzeniowy TV Box w nowej odsłonie

Urządzenie w dalszym ciągu napędza procesor firmy Rockchip (model RK3368). Jest to układ specjalnie opracowany na potrzeby zdobywających coraz większą popularność minikomputerów, sprawdzających się nie tylko jako domowe centra rozrywki, ale również jako pełnoprawne komputery osobiste. Sprzęt tego typu znajdzie zastosowanie zarówno w firmie, jak i w domu, gdzie może służyć jako wielofunkcyjny odtwarzacz multimedialny, przewyższający swymi możliwościami znane rozwiązania SmartTV.

Ponadto, HiMedia H8 Octa Plus - dzięki obsłudze oprogramowania KODI - zaoferuje dostęp do ogromnej liczby kanałów telewizji internetowej oraz filmów i seriali on-line. Umożliwi odtwarzanie niemal wszystkich formatów wideo, przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki. Udostępni przeglądarkę internetową oraz programy biurowe, a także zapewni możliwość oglądania filmów z YouTube czy innych serwisów. Bardziej wymagający użytkownicy zyskają możliwość konfiguracji H8 Octa Plus jako serwera plików oraz wykorzystają jego funkcje DLNA. Zastosowany układ obsługuje także gry na Androida.

H8 Octa Plus potrafi jednak dużo więcej. Zastosowano w nim aż osiem 64-bitowych rdzeni, korzystających z ARM Cortex-A53, z maksymalną częstotliwością taktowania pojedynczego rdzenia wynoszącą 1.5 GHz. Architektura ARMv8 w układzie Rockchip RK3368 wpływa nie tylko na wzrost wydajności w porównaniu z popularnym ARM Cortex-A7, ale i mniejsze zużycie energii. Podczas przetwarzania grafiki procesor wspomagany jest układem PowerVR G6110. System korzysta też z 2GB pamięci RAM DDR3. Wbudowana przestrzeń na aplikacje i dane użytkownika wynosi zaś 16GB. Zastosowane podzespoły sprawiają, że odtwarzacz z systemem Android 5.1 Lollipop działa niezwykle płynnie i wydajnie.

H8 Octa Plus zapewnia możliwość odtwarzania filmów w jakości 4K Ultra HD i 60 klatkach. Obsługa UHD zapewnia płynność obrazów, ultra wysoką rozdzielczość i głębię. Urządzenie wspiera również sprzętowo kodek HEVC H.265, podwajający stopień kompresji danych w porównaniu do H.264, zachowując przy tym tę samą, wysoką jakość. Bez problemu odtworzy filmy z obrazów płyt Blue-Ray, czyli BD ISO, zaś z obsługą większości formatów filmowych czy muzycznych poradzi sobie oprogramowanie KODI.

H8 Octa Plus, co jest już standardem w produktach firmy HiMedia, jest wyposażony w szereg złączy audio i wideo. W zakresie dźwięku, do dyspozycji jest wyjście optyczne S/PDIF oraz analogowe stereo. Obsługiwana jest transmisja wielokanałowa DTS i Dolby Digital passthrough na wyjściach cyfrowych audio koaksjalnym, a ponadto DTS-HD MA, Dolby True HD na HDMI. Gdy nie korzystamy z dźwięku wielokanałowego audio może zostać w razie potrzeby przekonwertowane do dwóch kanałów stereo na dowolnym wyjściu cyfrowym lub analogowym. Natomiast obraz możemy przesyłać poprzez złącze kompozytowe (w przypadku telewizorów starszego typu), ale przede wszystkim przez HDMI (obraz z dźwiękiem ) i to w najnowszej technologii HDMI 2.0, pozwalającej m.in. płynne przesyłanie obrazu w rozdzielczości do 4K i odświeżaniu 60Hz z przepustowością łącza aż do 18Gb/s. Dzięki bogactwu dostępnych złącz odtwarzacz bez problemu można podłączyć z większością dostępnych na rynku telewizorów i zestawów kina domowego. Ponadto w urządzeniu mamy do dyspozycji trzy standardowe wtyki USB 2.0 oraz czytnik kart 2 w 1 SD/MMC.

Nowością w najnowszym modelu są dużo wyższe parametry sieciowe. Standardową kartę przewodową zastąpił moduł Gigabit Ethernet z RJ45 10/100/10000Mb/s, a za łączność bezprzewodową odpowiada 2-zakresowy moduł WiFi z obsługą standardu AC. Niezależnie od sposobu podłączenia, H8 Octa Plus pozwoli na płynne odtwarzanie najbardziej wymagających i obszernych plików z sieci. Dodanie modułu Bluetooth jest zaś ukłonem w stronę użytkowników ceniących sobie aktywne korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych.

Odświeżeniu uległa też obudowa najnowszego produktu HiMedia. Odtwarzacz wyróżnia się niewielkimi wymiarami i doskonałym wykonaniem. Zastosowanie grafitowego aluminium sprawia, że wygląda elegancko i estetycznie, a dodatkowo umożliwia dużo lepsze odprowadzanie ciepła podczas pracy. Z uwagi na to, producent zrezygnował z wentylatora chłodzącego, co przełożyło się na bezgłośną pracę urządzenia. Wykorzystanie 2-zakresowego WiFi zaowocowało zastosowaniem dwóch niezależnych anten, zmianie uległ również front urządzenia, na którym znalazł się czytelny wyświetlacz 4 segmentowy LCD, pokazujący czas, licznik i stan pracy.

W zestawie otrzymujemy standardowo kabel HDMI oraz pilot na podczerwień z programowalnymi przyciskami, który sprawdza się podczas podstawowej obsługi urządzenia. Aby zapewnić sobie większą kontrolę, warto jednak zaopatrzyć się w klawiaturę bezprzewodową z funkcją myszy powietrznej np. Deluxe. Urządzeniem możemy również sterować za pośrednictwem telefonu lub tabletu z systemem Android - służy do tego darmowa aplikacja.

System Android Lollipop działa na H8 Octa Plus niezwykle płynnie i intuicyjnie. Menu systemowe jest zgodne z duchem estetyki Material Design, zaś nakładka producenta pozwala w szybki i wygodny sposób uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji urządzenia. Za pośrednictwem H8 Octa Plus możemy korzystać ze sklepu Google Play i tysięcy dostępnych w nim aplikacji, jak: Skype, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Ipla, TVN Player i wielu, wielu innych. Wsparcie dla Adobe Flash i HTML5 zapewnia bezproblemowe surfowanie po internecie, oglądanie wideo w formacie Flash czy korzystanie z popularnych gier on-line na ekranie telewizora.

Najnowszy produkt firmy HiMedia obsługuje protokoły Samba, UPnP oraz NFS, które służą do przesyłania multimediów z komputera PC / NAS na ekran telewizora. Dodatkowo, darmowa aplikacja HiShare na smartfony i tablety z systemem Android zapewnia strumieniowe odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć bezpośrednio na ekranie telewizora, bez użycia kabli. Dla użytkowników urządzeń iPhone, iPad i iPod dostępna jest z kolei aplikacja AirPlay.

Prawdziwą wisienką na torcie w H8 Octa Plus jest fabrycznie zainstalowane oprogramowanie KODI. To doskonały odtwarzacz multimediów z zaawansowaną obsługą telewizji internetowej i mnóstwem dostępnych wtyczek. Odtwarza większość popularnych cyfrowych formatów plików multimedialnych z lokalnych czy sieciowych nośników.

W oferowanej przez C4i wersji SET TOP BOX, odtwarzacz KODI jest dodatkowo wyposażony we wtyczki umożliwiające darmowy dostęp do tysięcy filmów, seriali, relacji sportowych czy programów telewizyjnych (m.in. Exodus, MrKnow, LivePolishTV, Castaway, Telewizja Polska). A dzięki wtyczkom Radio App, Shoutcast2 czy Polskie Stacje Radiowe można słuchać tysięcy stacji radiowych z całego świata. Specjalna wersja SET TOP BOX umożliwia także oglądanie filmów na YouTube oraz oglądanie polskich kanałów telewizji internetowej.

Cena detaliczna HiMedia H8 Octa Plus w wersji podstawowej wynosi 569 zł brutto. Wersja SET TOP BOX kosztuje 599 zł brutto.