Hyperbook - laptoopy z Intel Kaby Lake

Procesory oparte na architekturze Intel Kaby Lake zapewniają wyższą wydajność i mniejsze zużycie energii, a dzięki wykorzystaniu udoskonalonego procesu 14 nm oraz pełnej sprzętowej obsłudze instrukcji VP9/HEVC, świetnie sprawdzą się w domowym Media Center. W połączeniu z nowymi kartami graficznymi serii NVIDIA GeForce GTX 1050 lub 1050Ti gwarantują płynną rozgrywkę w najbardziej wymagających tytułach.

Hyperbook wprowadza na rynek osiem nowych modeli wykorzystujących najnowszą architekturę procesorów Intel Kaby Lake. Każdy z tych laptopów można skonfigurować, zaczynając od komputerów z procesorami mobilnymi, a kończąc na prawdziwej potędze czyli desktopowym CPU Intel Core i7-7700K. Nowe modele laptopów Hyperbook wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080 i 1080 SLI zostały oznaczone literami VR, co oznacza, że posiadają certyfikat VR Ready czyli są one w pełni przystosowane do współpracy z goglami VR takimi jak Oculus Rift czy HTC VIVE. Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce GTX 10xx oparte są na architekturze NVIDIA Pascal, zapewniając nawet trzykrotnie wyższą wydajność w porównaniu do kart graficznych poprzedniej generacji.



Architektura NVIDIA Pascal zapewnia obsługę technologii NVIDIA GameWorks, dzięki czemu możesz cieszyć się niezwykle płynną rozgrywką i wrażeniami w kinowej jakości. Do Twojej dyspozycji jest również nowa, rewolucyjna technologia przechwytywania obrazu o zakresie 360 stopni.