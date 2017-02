IROAR GO – oryginalny głośnik od Creative

Zbliżający się powoli okres wyjazdów na krótkie i dłuższe wypady stawia nowe zadania przed sprzętem mobilnym. Dlatego Creative IROAR GO został wyposażony w bardzo funkcjonalny i wygodny futerał turystyczny.

IROAR DO to zaawansowany i odporny na zachlapania, przenośny głośnik Bluetooth z technologią SuperWide Jakość i głębia dźwięku jest jeszcze wyższa, a muzyka brzmi bardziej naturalnie dzięki możliwościom technologii SuperWide. Podobnie jak w większych modelach, głośnik iRoar Go umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku i oferuje wiele dodatkowych funkcji - odtwarzacz plików MP3/FLAC, dyktafon, zestaw głośnomówiący Bluetooth, zewnętrzna karta dźwiękowa USB Sound Blaster i powerbank.

Ponadto dzięki dostępnej aplikacji możesz dostosować dźwięk do własnych upodobań.

Cena IROAR GO wynosi 879 zł a futerał pojawi się wkrótce w sklepach za 249 zł.