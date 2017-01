JBL Everest V300 – nowe wersje kolorystyczne

Słuchawki JBL Everest V300 zostały opracowane na bazie szeroko zakrojonych badań. Wyposażone są w wyprofilowane nausznice, które dostosowują się kształtem do ucha słuchacza. Aktualnie dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i czerwonej.



JBL EVEREST V300 to słuchawki nauszne wyposażone w Bluetooth 4.1, brzmienie JBL Pro Audio Sound oraz wyprofilowane nausznice dopasowujące się do ucha dla większego komfortu użytkowania. Wbudowany akumulator zapewnia do 20 godzin pracy, a technologia ShareMe 2.0 pozwala bezprzewodowo dzielić się muzyką, dźwiękiem filmów oraz gier wideo - dźwięk można bezprzewodowo przesyłać do większości dostępnych na rynku słuchawek wyposażonych w technologię Bluetooth.



Wbudowany mikrofon pozwala prowadzić rozmowy telefoniczne.

Specyfikacja techniczna:



JBL EVEREST V300

Przetworniki: 40 mm

Dynamiczne pasmo przenoszenia: 10 - 22kHz

Czułość: 100dB/1kHz 1mW

Maksymalna moc SPL: 115 dB

Czułość mikrofonu: -42 dBV/Pa

Moc transmisji Bluetooth: <4dBm

Modulacja transmisji Bluetooth: GFSK pi/4, DQPSK, 8-DPSK

Bluetooth: 4.1

Profile Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2

Akumulator: litowo-polimerowy (3.7V, 6100mAh)

Czas pracy z włączonym BT: 20 godzin

Wymiary (szerokość x wysokość x długość [mm]): 70,8 x 163,2 x 173,8

Waga (kg): 0,245

Cena detaliczna: 639 zł