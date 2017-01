Jak zintegrować ze sobą dyski SSD i HDD

Choć SSD stopniowo wypierają dyski HDD, to te drugie nadal w pewnych obszarach pozostają lepszym rozwiązaniem. A gdyby tak połączyć to, co w tych dyskach najlepsze? Sprawdzenie takiego rozwiązania umożliwia karta PCI Express od Delocka.