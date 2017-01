LUMIX GH5 – flagowy aparat Panasonic

Sprzęt zapewnia czułość sięgającą 25 600 ISO i może nagrywać wideo 4K o parametrach 60p/50p.

LUMIX GH5 jest także wyposażony w nową wersję pięcioosiowej technologii podwójnej stabilizacji obrazu - 5-axis Dual I.S. 2 oraz w ulepszoną technologię Depth from Defocus i Contrast AF (autofokus oparty na detekcji kontrastu). Liczba pól ostrości wynosi 225, a tryb zdjęć seryjnych osiąga szybkość do 12 kl./s.

Obudowę aparatu wykonano ze stopu magnezu, z ramą przednią i tylną z ciśnieniowego odlewu. Uszczelnienie każdego złącza, tarczy czy przycisku sprawiają, że aparat jest nie tylko odporny na kurz i zachlapania, ale także na mróz do -10 stopni Celsjusza.

LUMIX GH5 posiada wizjer OLED ze współczynnikiem powiększenia ok. 1,52x, rozdzielczością 3680 tys. punktów i stuprocentowym polem widzenia. Do dystpozycji jest też oczywiście dotykowy, 3,2-calowy wychylny ekran główny o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 1620 tys. punktów. Trwałość migawki aparatu szacowana jest mniej więcej na 200 000 zwolnień.