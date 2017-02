Mi BOX – niewielka przystawka telewizyjna

- Bardzo często nawet "inteligentne" telewizory oferują zamknięty ekosystem. Jest on wtedy ograniczony do kilku popularnych aplikacji jak YouTube lub Netflix. Mi BOX otwiera ten ekosystem, umożliwiając przeniesienie całej zawartości smartfonu na ekran telewizora. Dzięki temu możemy cieszyć się wieloma aplikacjami i grami z Google Play, a do tego odtwarzać wideo w bardzo dobrej rozdzielczości - wyjaśnia Przemysław Krzywiec, product manager w ABC Data.

Zastosowana w Mi BOX technologia obsługuje rozdzielczość 4Kx2K z szybkością 60 klatek na sekundę. Ponadto oferuje Audio DTS 2.0, multichannel HD oraz Dolby Digital Plus. Mi BOX ma też wbudowaną usługę Google Chromecast. Służy ona do bezprzewodowego strumieniowania obrazu z urządzeń działających na Androidzie lub iOS.

Mi BOX oferuje ponadto pełne też wsparcie dla darmowego odtwarzacza mediów KODI (d. XBMC) na licencji GPL, a także parowanie przez Bluetooth takich urządzeń jak kontrolery gier.

Mi BOX oferowany jest z systemem Android TV 6.0 razem ze specjalnym pilotem do telewizora. Umożliwia on wyszukiwanie i sterowanie głosem.

Produkt dostępny jest m.in. w eMAG.pl (d. Agito.pl), Komputronik, Morele.net, RTV EURO AGD, x-kom.pl, a także w autoryzowanym sklepie Xiaomi na Allegro.

Rekomendowana cena Mi BOX wynosi 429 PLN.