Mouse bungee Vanad 750 od Genesis

Vanad 750 pozwala na obciążenie kabla na dowolnym odcinku, zwiększając szybkość myszki i swobodę ruchów, a także zapobiegając plątaniu się przewodu. Jednak w przeciwieństwie do większości mouse bungee, funkcjonalność produktu Genesis wcale się na tym nie kończy.

Urządzenie to ma pełnić także rolę HUB-a, wyposażonego w trzy porty USB 3.0. Daje to graczowi możliwość podłączenia kilku dodatkowych urządzeń do Vanad 750. Mouse bungee posiada także czytnik kart micro SD.

By zapewnić stabilność urządzeniu, spód Vanad 750 pokryto gumą, mającą zapobiec poślizgowi sprzętu. Producent chciał także ułatwić transport swojego produktu, dlatego użytkownik może odłączyć prowadnicę od podstawy.

Mouse Bungee Vanad 750 kosztuje około 99,99 zł.