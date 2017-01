NZXT łączy siły z Republic of Gamers

- Pierwotna wersja obudowy Noctis 450 podkreślała powrót marki NZXT do odważniejszego designu. Po połączeniu sił z Republic of Gamers (ROG) w celu stworzenia obudowy do wysokiej klasy komputerów dla graczy, Noctis wydał nam się oczywistym wyborem dla dalszych innowacji. Noctis 450 w wersji specjalnej z obsługą oświetlenia Aura świetnie wpasowuje się w filozofię marki Republic of Gamers - tłumaczy Johnny Hou, założyciel i CEO NZXT.

- Inicjatywa Republic of Gamers (ROG) zapewnia najlepsze możliwe wrażenia płynące z rozgrywki. Z tego powodu współpracujemy wyłącznie z zaufanymi partnerami. Naszego certyfikatu ROG udzielamy tylko produktom starannie przetestowanym przez naszych inżynierów. Jesteśmy podekscytowani możliwością zaprezentowania wspólnie z NZXT obudowy Noctis 450 ROG - komentuje Kris Huang, Senior Director w ASUS.

Obudowa po podpięciu do płyty głównej ASUS ze wsparciem systemu Aura udostępnia 9 trybów podświetlenia RGB. Użytkownik otrzymuje kontrolę nad:

dwoma paskami LED umieszczonymi wewnątrz obudowy,

podświetleniem przycisku Power,

podświetleniem logo NZXT na osłonie zasilacza,

dolnym podświetleniem obudowy.

Jeśli płyta główna nie jest zgodna z systemem Aura, całe podświetlenie będzie barwy czerwonej.

Noctis 450 ROG jest obudową kierowaną do entuzjastów. Nie zapomniano w niej o wsparciu dla konfiguracji multi-GPU oraz dedykowanych sankach dla dysków SSD. W komplecie znajduje się kontroler obsługujący do 8 wentylatorów 4-pin PWM, a na froncie oraz od dołu obudowy umieszczono filtry przeciwkurzowe.

Sugerowana cena detaliczna obudowy NZXT Noctis 450 ROG wynosi 795 PLN.

Produkt trafi do polskich sklepów w połowie lutego br.