Nie tylko PC, czyli gdzie jeszcze można używać UPS-a

Z całą pewnością zasilacz awaryjny sprawdza się w handlu przy terminalach POS, czyli urządzeniach pośredniczących między sklepem a bankiem przy zakupie bezgotówkowym. Gdy nagle wysiądzie zasilanie, klienci nadal będą mogli płacić kartą, a lokal nie straci potencjalnego zysku.

Widzisz wszystko

UPS może przydać się również do pracy w magazynach. Chodzi o wsparcie dla systemów CCTV, związanych z monitoringiem. W przypadku przerwy w dostawie prądu - być może celowo wywołanej przez złodziei - kamery nadal będą monitorować obserwowany teren.

UPS na ratunek

Jednak zasilacze awaryjne mogą być wykorzystywane nie tylko w celach komercyjnych, ale również do... ratowania ludzkiego życia. Wszystko przez to, iż zasilacz awaryjny może stać się niezbędny na pokładzie ambulansu czy przy cyklerze do dializ.

W sam raz na zimę

Oczywiście UPS jest pomocny i przy przyziemnych, domowych sprawach. Na przykład podtrzyma pracę grzejników w czasie sezonu zimowego. Można go podpiąć do wewnętrznych filtrów w akwarium, a także do bramy wjazdowej, by w przypadku awarii biedny domownik nie tkwił całą noc przed własną posiadłością.

Dla każdego

Co ważne, do zasilania wielu z tych urządzeń UPS nie wymaga dużych zapasów mocy. Wystarczy zakup ekonomicznego modelu, jak choćby PowerWalker VI 600 SW. Jak zapewnia producent, nie zrujnuje on domowego budżetu i pozwoli w pełni cieszyć się bezpieczeństwem swoich sprzętów elektronicznych.