Nighthawk S8000 – switch do grania i przesyłania strumieniowego

Zaawansowany 8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet Nighthawk S8000 jest pierwszym switchem gamingowym sygnowanym nazwą Nighthawk. Wcześniej seria ta koncentrowała się głównie na routerach i extenderach WiFi. Nowy Nighthawk zamknięty jest w eleganckiej i wytrzymałej obudowie - to pierwsza taka w branży „chłodna w dotyku" obudowa klasy premium ze stopu cynku, która wraz z miękką antypoślizgową podstawą zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.

Urządzenie zostało wyposażone w zaawansowane opcje usługi Quality of Service (QoS), które umożliwiają kierowanie ruchem sieciowym, gwarantując przy tym dużą wydajność przesyłania danych. S8000 posiada również wiele innych użytecznych funkcji, takich jak np. zarządzanie protokołem DHCP, czy siecią VLAN.

Z uwagi na swoje zalety nowa propozycja od NETGEAR powinna przypaść do gustu w szczególności miłośnikom gier on-line (również z obsługą wirtualnej rzeczywistości), którzy oczekują płynnej i szybkiej transmisji danych podczas grania. Przełącznik warstwy 2 będzie idealnym rozwiązaniem dla osób korzystających z Playstation, Xbox, Wii czy innych konsol do gry.

S8000 z pewnością ucieszy również miłośników multimediów w wysokiej jakości. Switch umożliwia bowiem streaming filmów w rozdzielczości 4K lub UHD bez buforowania, co pozwala jego użytkownikom poczuć się jak w kinie. Można go również zastosować do poprawy pracy lokalnej sieci LAN, której niezakłócone działanie jest konieczne przy korzystaniu z wielu aplikacji on-line, jak na przykład czatu video.

Przełącznik Nighthawk jest bardzo łatwy w konfiguracji, która odbywa się - podobnie jak jego użytkowanie - poprzez intuicyjny, graficzny interfejs, działający z poziomu przeglądarki internetowej (GUI). Każdy port Gigabit Ethernet może być dowolnie konfigurowany, a jego ustawienia są zapisywane na przełączniku.

Cena urządzenia to 499 złotych brutto. Producent zapewnia 3-letnią gwarancję, a także dożywotnie wsparcie techniczne na czacie.