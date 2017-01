Nintendo Switch - fuzja handhelda i konsoli stacjonarnej

Nintendo Switch będzie sprzedawane w zestawie z dwoma kontrolerami (Joy Con) i stacją dokującą. W dowolnym momencie będziemy mogli wyciągnąć konsolę ze stacji dokującej i grać na niej jak na tablecie, podłączając dwa kontrolery do specjalnych mocowań po prawej i lewej stronie konsoli (powstaje wtedy coś na kształt wielkiego pada). W trybie stacjonarnym konsola ma większą moc i może obsłużyć sygnał 1080p. Sam ekran konsolki ma rozdzielczość 720p. Ekran konsolki ma przekątną 6,2 cala.

Konsola bez ładowania wytrzyma od 3 do 6 godzin - zależnie od gry. Switch ma wbudowane 32GB pamięci - oczywiście obsłuży karty microSD. Kontrolery mają wbudowaną kamerę IR, sensory ruchu oraz wibracje - funkcje, które zostaną wykorzystane w grach. W środku znajdziemy jeden z wariantów Nvidia Tegra (dokładne szczegóły na temat specyfikacji nie zostały podane). Co istotne, konsolka korzysta z USB typu C.

Co z ceną? Oficjalna europejska cena to 329 euro, czyli około 1430 zł. Konsola zadebiutuje na rynku 3 marca.

Na start w sklepach znajdziemy m.in. nową odsłonę Zeldy i kilka mniejszych tytułów. Pozostałe premiery, w tym nowy Mario, pojawią się w następnych miesiącach.

Wiecej o grach i konsoli - do znalezienia w serwisie CD-Action