Nowa wersja Razer BlackWidow

Razer BlackWidow V2 tradycyjnie już zaoferuje do wyboru idealnie czułe przełączniki mechaniczne w wersji Green lub Orange. Dodatkowo, po raz pierwszy, poszerzono ofertę o nowe przełączniki Razer Yellow. Ich liniowa, cicha konstrukcja oraz obniżona głębokość pozwolą na szybsze niż kiedykolwiek wciskanie kolejnych klawiszy. Przełączniki zostały zoptymalizowane z myślą o graczach FPS i MOBA, którzy w ciągu jednej rozgrywki wciskają niektóre klawisze nawet po kilka tysięcy razy.

Przełączniki Razer Yellow, podobnie jak wersje Green i Orange, cechują się trwałością aż do 80 milionów naciśnięć, co stanowi najwyższą wartość osiąganą przez klawiatury mechaniczne obecnej generacji. Nowe przełączniki zapewniają tym samym działanie o całe lata dłuższe, niż w przypadku innych przełączników mechanicznych.

Najnowszym dodatkiem do zestawu jest magnetyczna podpórka pod nadgarstki, którą w łatwy sposób można zamocować do podstawy klawiatury, zwiększająca komfort gry nawet podczas przedłużających się maratonów zaciekłej rywalizacji.

Razer BlackWidow Chroma V2 to również efekty świetlne w technologii Razer Chroma, pozwalającej na indywidualne podświetlenie każdego klawisza paletą 16.8 miliona barw. Konkretne profile podświetlenia mogą być utworzone za pomocą oprogramowania Razer Synapse oraz udostępnione milionom innych użytkowników poprzez Razer Chroma Workshop. Podświetlenie zostało zintegrowane również z popularnymi grami, takimi jak: „Call of Duty: Black Ops III", „Overwatch" czy „Blade and Soul" oraz wieloma innymi. Dedykowane im profile pozwalają na wyświetlanie elementów pomocy, odzwierciedlenie akcji gry i inne efekty.

Wybrane modele Razer BlackWidow Chroma V2 są już w sprzedaży. Cena pozostaje taka sama, jak w przypadku wcześniejszych wersji klawiatur tej linii.