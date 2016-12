Nowe Samsungi z serii A – znamy ceny!

Według nieoficjalnych informacji, Samsung Galaxy A3 2017 ma kosztować 349 euro (około 1550 złotych), a Samsung Galaxy A5 2017 449 euro (około 1980 złotych). Są to kwoty znacznie wyższe niż w przypadku poprzedniej generacji.

A5 2017 będzie łudząco podobny do modelu Galaxy S7. Byłoby to logiczne - seria A od zawsze aspiruje do bycia premium. Co ciekawe, nawet tylny panel ma być zagięty dokładnie w ten sam sposób co we flagowcu.

Zgodnie z tradycją, A3 będzie pomniejszoną wersją modelu A5. Tak więc, smartfon również będzie wykonany ze szkła, a stylistyka będzie nawiązywać do Galaxy S7. Nowością względem poprzednika jest złącze USB Typu C i głośnik, który znajduje się na bocznej krawędzi.

Telefon ma mieć ekran o przekątnej 4,7 cala. Panel będzie wykonany w technologii Super AMOLED i będzie miał rozdzielczość HD. Za wydajność ma odpowiadać ośmiordzeniowy Exynos, wspomagany przez 2 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny ma mieć 13-megapikselową matrycę, a na pokładzie znajdzie się Android 6.0.

Premiera obu urządzeń zapowiadana jest na 2 stycznia.