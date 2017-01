Nowe laptopy dla graczy od ASUS ROG

Laptopy dla graczy ASUS z układami graficznymi rodziny NVIDIA GeForce GTX znajdują się na pierwszym miejscu globalnych rankingów sprzedaży i posiadają 29 proc. udziałów w rynku, na podstawie wyników sprzedaży za okres od stycznia do września 2016 r., zebranych przez niezależne firmy badań rynkowych GfK oraz NPD Group. Firma ASUS zamierza umacniać swoją pozycję i jest przekonana, że najnowsze laptopy dla graczy, wyposażone w procesy Intel Core siódmej generacji oraz układy graficzne rodziny NVIDIA GeForce GTX 10 spotkają się z dużym uznaniem użytkowników także w 2017 r.

ROG GX800VH

Model ROG GX800VH zaprojektowano tak, by dostarczał graczom takie same wrażenia jak komputery stacjonarne. Napędzany przez procesor Intel Core siódmej generacji oraz układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI zapewnia najwyższej jakości obraz UHD 4K oraz płynną rozgrywkę. Jako jedyny wyposażony został w Hydro Overclocking System - układ chłodzenia cieczą przeznaczony do ekstremalnie podkręconych procesorów, układów graficznych i pamięci DRAM. Jest całkowicie kompatybilny z wiodącymi goglami VR, dzięki czemu gracz może zanurzyć się w niesamowicie szczegółowych światach wirtualnej rzeczywistości. Ponadto otrzymał klawiaturę Mechanical Tactile Advanced Gaming (MechTAG) z mechanicznymi przełącznikami i podświetleniem RGB każdego klawisza oraz możliwością konfiguracji.

ROG G701VI

Na pokładzie modelu ROG G701 znajdziemy procesor Intel Core siódmej generacji i układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1080 z możliwością przetaktowania oraz maksymalnie 64 GB pamięci DRAM. W rezultacie uzyskujemy moc i osiągi jak te w komputerach typu desktop. Laptop ten posiada wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, z szerokimi kątami widzenia, wyposażony w technologię NVIDIA G-SYNC. Wyposażony został w klawiaturę z funkcja anti-ghosting, z rozpoznawaniem do 30 klawiszy wciśniętych jednocześnie, celem zapewnienia precyzyjnego dowodzenia i kontrolowania bitwy.

ROG G752VS OC Edition

Odświeżona wersja flagowego modelu ROG G752VS otrzymała procesor Intel Core siódmej generacji i układ graficzny rodziny NVIDIA GeForce GTX 10, maksymalnie 64 GB pamięci DDR4 oraz zainstalowany system Windows 10 Pro. Model ROG G752VS OC Edition wyróżnia się odblokowanym procesorem Intel Core i7 siódmej generacji i aplikacją do podkręcania - można zwiększyć taktowanie do 4,3 GHz.

W tym modelu inżynierowie zastosowali układ chłodzenia składający się z podwójnego heat pipe'u raz komory parowej ROG 3D, który zapewnia niezawodne i niezwykle wydajne usuwanie ciepła. Jest on również wyposażony w podświetlaną klawiaturę z funkcją anti-ghosting, z rozpoznawaniem do 30 klawiszy wciśniętych jednocześnie, co pozwala na precyzyjne dowodzenie i kontrolę nad grą.

Panel z szerokimi kątami widzenia dostarcza obraz wyróżniający się jakością i kontrastem, nawet w niesprzyjających warunkach. Niezwykle szybka, natywna częstotliwość odświeżania obrazu równa 120 Hz oraz technologia wyświetlania NVIDIA G-SYNC odpowiadają za wyjątkowo płynną rozgrywkę.

ROG Strix GL502/GL702

Modele ROG Strix GL502/GL702 dysponują procesorami Intel Core siódmej generacji oraz układami graficznymi NVIDIA GeForce GTX 1070 lub GTX 1060. Model GL502 z ekranem 15,6 cala oraz model GL702 z ekranem 17,3 cala wyposażone zostały w panele o superszybkiej częstotliwości odświeżania 120 Hz z szerokimi kątami widzenia oraz technologią NVIDIA G-SYNC oferującą wyjątkowo płynne doświadczenia wizualne. Oba otrzymały klawiaturę z funkcją anti-ghostingu, z klawiszami podświetlonymi na czerwono i możliwością rozpoznawania 30 wciśniętych jednocześnie podświetlanych klawiszy WASD. Oba laptopy są niezwykle lekkie, a co za tym idzie mobilne. Z nimi zagramy dosłownie wszędzie - na lotnisku, w parku czy na plaży. Dostępne będą modele ROG w wersji kolorystycznej Armor Titatnium i Plasma Copper.

ROG Strix GL553/GL753

Modele ROG Strix GL553/GL753 dostępne będą z systemem Windows 10, procesorami Intel Core i7 siódmej generacji, układami graficznymi NVIDIA GeForce GTX 1050/1050Ti oraz Microsoft DirectX® 12, oferując graczom potężne osiągi potrzebne do gry oraz doskonałe wrażenia wizualne. Otrzymały specjalnie zaprojektowane klawiatury wyspowe, z podświetlanymi na czerwono przyciskami nożycowymi o skoku 2,5 milimetra, co przekłada się na lekką pracę. Wyposażone zostały one też w duży klawisz spacji, wydzielone klawisze strzałek, podświetlone przyciski WASD oraz czterostrefowe oświetlenie RGB.

Dostępność i ceny w Polsce zostaną ujawnione przy wprowadzaniu produktów na rynek.