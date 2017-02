Nowy ASUS ZenFone 3 Max zadebiutował w Polsce

Moc na wiele godzin

Smartfony wykorzystujemy na co dzień na wielu polach. Nie tylko prowadzimy rozmowy, ale także sprawdzamy pocztę, korzystamy z aplikacji, komunikatorów, gier czy odtwarzamy multimedia. Gdy pracujemy dniami i nocami to oczekujemy, by nasze urządzenie było niezawodne i wytrzymywało na jednym ładowaniu jak najdłużej. ZenFone 3 Max (ZC553KL) odpowiada właśnie na takie potrzeby. Otrzymał potężną baterię 4100mAh, która gwarantuje do: 38 godzin działania w stanie spoczynku, 17 godzin rozmów w sieci 3G, 19 godzin przeglądania Internetu i aż 72 słuchania muzyki. Co istotne ZenFone 3 Max może posłużyć tez jako power bank do naładowania innych mobilnych gadżetów.

Poza pojemną baterią, na wyposażeniu tego 5,5-calowego modelu znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 410, wspierany przez nawet 3GB pamięci operacyjnej RAM i grafikę Adreno 505. Smartfon obsługuje jednocześnie dwie niezależne karty SIM. Jest to rozwiązanie idealne dla osób korzystających z telefonu służbowego oraz prywatnego, gdyż dzięki trybowi Dual SIM Dual Standby nie umknie nam żadna wiadomość, a w kieszeni wystarczy nosić tylko jedno urządzenie. Drugi slot możemy wykorzystać zamiennie na dodatkową kartę pamięci.

Uchwyć każdy moment

ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) otrzymał zaawansowany aparat PixelMaster o rozdzielczości 16MPix z przysłoną f/2.0. Znajdziemy tu także laserowy autofocus, który ustawia ostrość w zaledwie 0,03, co pozwala uzyskać ostre zdjęcia bez względu na panujące warunki. Automatyczna stabilizacja obrazu zarówno przy fotografowaniu, jak i nagrywaniu filmów znacznie podnosi jakość tych materiałów. Kamera PixelMaster oferuje różnorodne tryby fotografowania m.in.: HDR ułatwi wykonywanie zdjęć nawet pod światło - czterokrotnie zwiększa zakres dynamiczny i poprawia jasność nawet o 400 procent; Super Resolution uchwyci kilka ujęć jednocześnie, które następnie zostaną połączone w jedną wyjątkową scenę o zdumiewającej rozdzielczości do 52 megapikseli; Low Light ułatwi robienie zdjęć w miejscach o słabym naświetleniu.

Wyświetlacz i wzornictwo

Moc to nie wszystko - ZenFone 3 Max (ZC553KL) przyciąga także wzrok. Wyprofilowany szklany 5,5 calowy wyświetlacz dotykowy płynnie łączy się z tylną częścią dzięki delikatnemu zaokrągleniu obudowy, co zapewnia naturalny chwyt. Uwagę przykuwają kolory: jak chłodny srebrny, ciemny grafit czy złoty. Czytnik linii papilarnych został umieszczony z tyłu urządzenia. Szerokokątny wyświetlacz o rozdzielczości Full HD oferuje jasność na poziomie 450 nitów. Obraz będzie wyraźny nawet w mocnym słońcu i niezależnie od tego, czy jesteśmy na zewnątrz czy w pomieszczeniu. Smukłe 2,25-milimetrowe obramowanie i stosunek ekranu do obudowy na poziomie ponad 77 procent gwarantują nam większą powierzchnię roboczą.

Autorski interfejs ZenUI 3.0 i aplikacja do gier

We wszystkich smartfonach serii ZenFone 3 znajdziemy nowe oprogramowanie ZenUI 3.0. Ten intuicyjny interfejs poprawia produktywność i ułatwia nawigowanie. Gracze zwrócą na pewno uwagę na aplikację Dżin Gier (Game Genie). To zupełnie nowa funkcja ZenUI 3.0, która udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat gry, podpowie jak grać efektywniej i umożliwi strumieniowanie rozgrywki przez YouTube czy Twitch.

Dostępność i ceny

Model ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) jest już dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych (Sand Gold, Titanium Gray, Glacier Silver), w cenie 999 złotych.