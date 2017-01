Nowy Walkman od Sony

Nowy Walkman NW-A35 jest wygodny w noszeniu, ma małe wymiary i waży tylko 98 g. Łącze Bluetooth i technologia NFC dają możliwość bezprzewodowego podłączenia głośników lub słuchawek i eliminują plączące się kable. Dodatkiem do odtwarzacza mogą być słuchawki bezprzewodowe Sony MDR-100ABN z systemem tłumienia zewnętrznych hałasów.

Zaletą modelu NW-A35 jest także wytrzymały akumulator, który po pełnym naładowaniu wystarcza nawet na 45 godzin odtwarzania muzyki z plików MP3 lub 30 godzin dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Wrażenia podczas słuchania muzyki z nowego odtwarzacza Walkman NW-A35 to zasługa zaawansowanych technologii audio, gwarantujących nadzwyczajną jakość odtwarzania każdego utworu, również w formacie DSD. Pięć kondensatorów POSCAP wzmacnia zasilanie wzmacniacza cyfrowego S Master HX, zmniejszając zniekształcenia i zakłócenia w szerokim paśmie częstotliwości. Model NW-A35 jest również wyposażony w dwa oscylatory zegarowe, uruchamiane w celu zapewnienia optymalnej modulacji. Takie rozwiązanie poprawia klarowność dźwięku i wzmacnia efekt stereo.

Walkman NW-A35 jest także bardzo funkcjonalny, co wynika to z zastosowania ulepszonego, 3.1-calowego ekranu dotykowego oraz intuicyjnego systemu obsługi z bocznymi przyciskami służącymi do wygodnego sterowania. Wbudowana pamięć ma 16 GB pojemności a właściciele dużych kolekcji nagrań mogą zwiększyć ilość dostępnego miejsca przez dodanie karty microSD. Model NW‑A35HN ma wszystkie funkcje opisane powyżej, a dodatkowo jest dostarczany w zestawie ze słuchawkami dousznymi wyposażonymi w cyfrowy system osłabiania zewnętrznych hałasów i technologię dźwięku Hi-Res Audio.

Nowy Walkman NW-A35 pojawi się w Europie w lutym 2017 r. w pięciu kolorach: cyrankowym, ceglastoczerwonym, antracytowym, limonkowym oraz ciemnoróżowym