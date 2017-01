Nowy dysk SSD od Freecom

Dostępny w pojemności 512GB, mSSD MAXX zapewnia prędkość transferu danych na poziomie 700MB/s, co czyni go jednym z najszybszych przenośnych rozwiązań SSD dostępnych na rynku.

Urządzenie waży zaledwie 72g oraz posiada następujące wymiary: 91mm x 57mm i 10mm (dł x szer x wys). Dzięki temu mSSD MAXX może być doskonałym rozwiązaniem zarówno dla osób, które szukają kieszonkowego dysku oraz wyjątkowej wydajności, która pozwala użytkownikom na znaczne skrócenie czasu odczytu i zapisu danych.

Aby umożliwić właścicielom PC i Mac korzystanie z ulepszonej łączności, mSSD MAXX jest dostępny z dwoma kablami do wygodnej i superszybkiej transmisji danych: USB 3.1 typu -A do typu-C oraz USB 3.1 Typu-C do Typu-C.

Dysk jest sformatowany w FAT32, co pozwala na korzystanie z urządzenia zarówno na komputerach Mac jak i Windows, bez konieczności ponownego formatowania. Dla plików o rozmiarach większych niż 4 GB, oprogramowanie dostarczane na dysku pozwala na reformatowanie do HFS+ dla komputerów Mac i NTFS dla komputerów PC.

W napędzie zostało fabrycznie zainstalowane oprogramowanie Nero Backup do tworzenia pełnej kopii zapasowej systemu i przywracania funkcjonalności, co pozwala użytkownikom zaplanować automatyczne tworzenie kopii zapasowych według daty i czasu, kompresować pliki lub wykonać szyfrowany backup z ochroną hasłem.

Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP) dla dysku Freecom mSSD MAXX 512GB wynosi 1249 PLN. Napęd posiada 3-letnią gwarancję producenta i nieograniczone wsparcie helpdesk.