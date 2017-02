PHILIPS: 24-calowy monitor z ekranem o grubości 5,2 mm

Zgrabne 24-cale od PHILIPS

Nowy monitor należy od linii Moda - urządzeń marki PHILIPS, które nie tylko oferują wysoką jakość obrazu, ale także wyróżniają się intrygującym wyglądem. Profil boczny obudowy PHILIPS 245C7QJSB ma w najwęższym miejscu tylko 5,2 mm. Porównywalną grubość mają obudowy smartfonów. Gdyby nie osadzona w dolnej części urządzenia elektronika i mocowanie stopki, monitor mógłby łatwo stopić się z przestrzenią niemal każdego biurka.

Szerokość ramki wokół wyświetlacza to 2,5 mm, co sprawia, że z dwóch lub trzech monitorów PHILIPS 245C7QJSB wyjątkowo łatwo stworzyć konfigurację wieloekranową na potrzeby bardziej profesjonalnych zastosowań. Stopka wykonana została z lekkiego stopu aluminium. Dzięki temu jest nie tylko wizualnie intrygująca, ale też niewiele waży i dobrze stabilizuje konstrukcję. Waga monitora z podstawą to zaledwie 2,87 kg. Można go ustawić praktycznie wszędzie - zarówno na delikatnej półce, jak i na szklanym blacie. Model 245C7QJSB jest najsmuklejszym i prawdopodobnie najbardziej eleganckim z wszystkich dotychczas zaprezentowanych monitorów marki PHILIPS.

Parametry techniczne i funkcjonalność

PHILIPS 245C7QJSB to urządzenie głównie do użytku domowego, dedykowane dla użytkowników przywiązujących dużą wagę do wzornictwa elektroniki użytkowej. Monitor ma 24-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) cechującą się szerokimi kątami widzenia. Dodatkowo technologia PHILIPS Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów: bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Model 245C7QJSB oferuje również technologie LowBlue oraz Flicker-Free, ograniczające zmęczenie wzroku podczas długotrwałej pracy przed ekranem. Pierwsza pozwala zmniejszyć emisję niezdrowego dla oczu niebieskiego światła, druga ogranicza migotanie obrazu.

PHILIPS 245C7QJSB wyposażony został w złącza: VGA, HDMI 1.4 oraz DisplayPort 1.2. Z racji minimalistycznej i ultralekkiej konstrukcji monitor nie ma wbudowanych głośników, ale zachowane zostało wyjście słuchawkowe.

Cena i dostępność

PHILIPS 245C7QJSB na rynku polskim zadebiutuje w ciągu najbliższych tygodni. Sugerowana przez producenta cena detaliczna urządzenia wynosi 979 zł.