Papier toaletowy do... smartfonu

Lotnisko Narita to jedno z największych lotnisk w Japonii. Właśnie tam, od niedawna w toaletach pojawiła się tajemnicza, dodatkowa rolka papieru, o nieco mniejszych rozmiarach. Do czego służy? Według inicjatorów akcji ma kilka konkretnych zastosowań.



Po pierwsze, można za jej pomocą wytrzeć ekran i tym samym zmniejszyć ilość bakterii, które się na nim znajdują. Po drugie, na papierze są wydrukowane się informacje, mogące przydać się podróżnym korzystającym z lotniska. Mowa o haśle do sieci WiFi i adresie do pobrania aplikacji z cyfrowym przewodnikiem po całym porcie lotniczym.

Papier ma jeszcze jedną funkcję - dla fundatora najważniejszą. Chodzi o reklamę operatora sieci komórkowej NTT docomo, który w ten sposób skutecznie przykuł uwagę szerokiego grona odbiorców.