Phab 2 Pro – innowacyjny phablet Lenovo

Lenovo Phab 2 Pro, pierwszy na świecie phablet z technologią Tango, jest już dostępny na półkach sklepowych i online, a deweloperzy na całym świecie używają Phab 2 Pro do opracowywania aplikacji z technologią Tango. Dzięki temu Phab 2 Pro będzie oferować możliwości technologii Tango w nowych aplikacjach z funkcjami rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR).

Należą do nich liczne gry z funkcjami AR/VR. Tango jest jednak przede wszystkim technologią zwiększającą przydatność phabletu. Na przykład zainstalowana fabrycznie w phablecie Phab 2 Pro aplikacja Measure wykorzystuje możliwości wykrywania głębi przez technologię Tango do szybkiego mierzenia wnętrz oraz przedmiotów (wyniki pomiarów są wyświetlane w rzeczywistości rozszerzonej). Dostępne są też różne aplikacje handlowe, edukacyjne i fotograficzne, które mogą zmienić sposób korzystania ze smartfonów.

Sklepy Lowe's i Wayfair zaprezentowały aplikacje z technologią Tango, które umożliwiają użytkownikom ustawianie mebli lub innych elementów wyposażenia we wnętrzach domu przed podjęciem decyzji o zakupie, dzięki czemu klienci mogą zaoszczędzić na podróżach do sklepu. Na ekranie phabletu Phab 2 Pro mogą oni wyświetlać, obchodzić dookoła i badać elementy wyposażenia tak, jakby naprawdę się znajdowały w ich domu. Inna aplikacja do projektowania wnętrz, iStaging, łączy funkcje postrzegania przestrzeni technologii Tango z własną technologią Immersive Reality, aby umożliwić użytkownikom projektowanie wnętrz bezpośrednio na ekranie phabletu Phab 2 Pro. Użytkownicy mogą obchodzić i oglądać pod różnymi kątami meble, kafelki czy nawet tapety, aby sprawdzić, czy pasują do ich domu. W aplikacji można też zrobić zdjęcie projektu i udostępnić je rodzinie oraz znajomym. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zakup, może zamówić produkt bezpośrednio z aplikacji.

iStaging oferuje produkty różnych marek, w tym HomePlaneur, PIXERS, Arredoclassic i HOLA. Aplikacja iStaging Floor Planner umożliwia też projektantom i specjalistom od nieruchomości mierzenie oraz mapowanie wnętrz. Oprogramowanie Matterport z technologią Tango umożliwia tworzenie dokładnego modelu 3D wnętrza, dzięki czemu osoby zainteresowane nieruchomością mogą zwiedzić ją wirtualnie. MagicPlan firmy Sensopia umożliwia mierzenie pomieszczeń i rysowanie planów na podstawie zrobionych zdjęć.

Technologia Tango przyniesie też przełom w edukacji dzięki takim aplikacjom jak Dinosaurs Among Us, które umożliwiają użytkownikom spacerowanie wśród welociraptorów o naturalnych rozmiarach. Uczniowie mogą uczyć się o dinozaurach, korzystając z informacji pochodzących z najnowszych badań paleontologów z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, nałożonych na różne części ciała welociraptora. Kolejną edukacyjną aplikacją, która świetnie sprawdzi się zarówno w szkole, jak i w domu, jest opracowany przez Angstrom Tech Solar Simulator at Scale. Aplikacja ta umożliwia nauczycielom, rodzicom i dzieciom projektowanie modeli układu słonecznego w skali dostosowanej do salonu, przedpokoju czy sali gimnastycznej. Najpierw trzeba umieścić Słońce na jednym końcu zamkniętej przestrzeni w świecie rzeczywistym - na przykład w salonie. Następnie użytkownik przechodzi na drugi koniec pomieszczenia, gdzie umieszcza Neptuna. Aplikacja automatycznie dostosuje skalę układu słonecznego tak, by zmieścił się w salonie. Użytkownicy mogą chodzić między planetami w rzeczywistości rozszerzonej i sprawdzać na przykład odległość Saturna od Ziemi.

Można też sfilmować się wraz ze znajomymi oraz hologramem ulubionej sławnej postaci. Trafnie nazwana aplikacja „Holo" łącząca w sobie elementy różnych rzeczywistości zostanie wkrótce udostępniona przez nowego, ciekawego producenta aplikacji 8i. Przy użyciu Holo można dodawać hologramy z rzeczywistości rozszerzonej do scenerii prawdziwego świata, takich jak salon czy galeria handlowa. Hologramy są dostępne w postaci „holopaków" zawierających fotorealistyczne, trójwymiarowe hologramy zwierząt, sławnych osób, postaci fikcyjnych, sportowców i gwiazd muzyki. Dodany hologram można przenosić, skalować i obracać, a następnie dodać do scenki kolejne hologramy i elementy wirtualne. Kiedy wszystko będzie gotowe, można na koniec dodać siebie i znajomych. Zrobione zdjęcie lub nagrany film można udostępnić znajomym na Twitterze czy w YouTube.

Od czasu premiery phabletu Phab 2 Pro dużo się zmieniło w ekosystemie technologii Tango. Pierwsze aplikacje to dopiero początek, a korzyści z posiadania phabletu z technologią Tango będą się zwiększać w miarę pojawiania się kolejnych aplikacji zaplanowanych na rok 2017.