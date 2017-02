Rekordowa liczba pobrań gier wrocławskiego studia

Rok temu, T-Bull osiągnął liczbę 100 milionów pobrań, a już teraz studio może pochwalić się wynikiem magicznych 200 milionów - mamy tu do czynienia z podwójnym wzrostem względem ubiegłego roku. Dla porównania, zdobycie pierwszych 100 milionów graczy zajęło wrocławskiemu producentowi 6 lat. Z kolei, pozyskanie kolejnych 100 milionów użytkowników - tylko rok. To niepodważalny sukces największego polskiego dewelopera pod względem ilości pobrań.

Rynek gier w Polsce w 2016 warty prawie 2 miliardy złotych

Według szacunków holenderskiej agencji badawczej Newzoo, rynek gier w Polsce był w 2016 roku warty 439 milionów dolarów, czyli około 1,75 miliarda złotych. W skali globalnej sam rynek gier mobilnych osiągnął w ubiegłym roku wartość 36,9 mld dol. Jak wynika z badania SuperData Research, w naszym kraju jest kilkanaście milionów graczy i fanów esportu. 76 proc. z nich to mężczyźni, a 24 proc. - kobiety. Trzy największe grupy graczy pod względem wieku to: od 18 do 25 lat - 43 proc., od 25 do 34 lat - 28 proc. oraz od 35 do 44 lat - 14 proc.

W najpopularniejszą produkcję studia gra prawie 20 milionów graczy

Do tej pory T-Bull wyprodukował ponad 150 gier mobilnych, które dostępne są w modelu free-to-play (darmowe pobranie i opcjonalne mikropłatności w grze) na najważniejszych platformach: Android, iOS, Windows Phone oraz BlackBerry OS. Najpopularniejsza gra studia - Real Car Speed została już pobrana przez blisko 20 milionów graczy na całym świecie. Wśród produkcji, które przebiły liczbę 10 milionów pobrań, znajdują się: Need for Racing z wynikiem ponad 14 mln, High Speed Race - 13,7 mln oraz Top Speed - 12 mln. Piąte miejsce pod względem popularności zajmuje Zombie Call, który trafił do prawie 9 mln graczy.

Ponad 60 proc. wszystkich pobrań gier studia T-Bull pochodzi z internetowego sklepu Google Play. Prawie 20 proc. to klienci używający urządzeń z systemem Windows. Niecałe 12 proc. to użytkownicy iOS. Pobrania na BlackBerry stanowią z kolei nieco ponad 7 proc. Pozostali gracze instalowali aplikacje T-Bulla na swoich urządzeniach za pośrednictwem mniejszych sklepów.

Obecnie T-Bull pracuje nad kolejnymi projektami. Jeden z nich to rozbudowana gra snajperska, który zadebiutuje na rynku jeszcze w pierwszej połowie tego roku.