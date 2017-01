Samsung Galaxy S8 – pierwsze zdjęcie

Galaxy S8 zgodnie z wcześniejszymi informacjami ma wąskie ramki boczne i zaokrąglony na krawędziach ekran, a pod wyświetlaczem nie znajdziemy już przycisku home, jak to miało miejsce we wszystkich dotychczasowych flagowcach z serii S. Został on przeniesiony na tylny panel, tak jak w smartfonach LG G5 i Huawei P9.

Co ciekawe, rządzenie posiada wejście słuchawkowe, którego wedle poprzednich przecieków miało nie być.

S8 ma być dostępny w dwóch wersjach. Odmiana Plus ma posiadać podwójny aparat, a "zwykła" pojedynczy. Wersje będą się różnić także przekątną wyświetlacza i najprawdopodobniej wariantami pamięci.

Flagowiec ma zadebiutować 29 marca.