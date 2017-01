Smartfon ZTE za 4 dolary

Australijski urząd pocztowy postanowił pozbyć się zalegających w magazynach smartfonów ZTE i obniżył ich cenę o 90 proc., dzięki czemu, trzeba za nie dać równowartość zaledwie 15 złotych. Oczywiście, model Boost Icon Nero, o którym mowa, odbiega specyfikacją od obecnych standardów, ale jakikolwiek by on nie był, za tak symboliczną kwotę jest nie lada okazją.



Co dokładnie oferuje? Wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 480 x 320 pikseli, procesor MediaTek MT6572M, 512 MB pamięci RAM i aparat o 2-megapikselowej matrycy. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 1200 mAh, a na pokładzie znajduje się Android w wersji 4.2.2.



Czy taka promocja kiedykolwiek pojawi się w Polsce? Przypomnijmy, że obecnie za najtańszy smartfon trzeba w naszym kraju zapłacić ponad 100 złotych.