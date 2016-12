Świateczne inspiracje prezentowe w x-kom

Szukasz prezentu od serca?

Mikołaj podzielił prezentownik na odpowiednie kategorie: dla Mamy, dla Taty, dla Siostry, dla Brata, Dla Ukochanej, dla Ukochanego, Dla Córki, Dla Syna.

Nie wiesz, co, ale wiesz, za ile?

W szerokiej gamie zamieszczono prezenty na każdą kieszeń - zarówno do 100 jak i do 2000 zł.

Nie wiesz, co, ale wiesz, dla kogo?

X-MASowe inspiracje prezentowe zostały podzielone na kilka przejrzystych grup: Sport, Muzyka, Filmy, Podróże, Gadżety, Fotografia i Design.

A co z prezentem dla Ciebie?

Mikołaj powiedział nam, że ta kategoria również musi się znaleźć w naszym prezentowniku. Jesteś najważniejszą dla siebie osobą, dlatego pamiętaj także o sobie i sprawdź kategorię Bestsellery.

Zobacz pomysły na prezent od X-MASowego Mikołaja





Wygraj prezenty od X-MASowego Mikołaja

Dla kreatywnych Mikołaj przygotował coś jeszcze. Są to trzy worki prezentów o łącznej wartości 20 000 zł.

Jak wygrać?

1. Kup dowolny produkt jednego z Partnerów Akcji. Masz na to czas do 31 grudnia 2016.

2. Wypełnij formularz konkursowy. Uzupełnij swoje dane oraz podaj numer zamówienia

z wybranym produktem Partnera Akcji.

3. Zachwyć X-MASowego Mikołaja. Wymyśl zakończenie jego najnowszej historii i opisz je

w formularzu.

4. Czekaj na wygraną. Jury czyli Mikołaj i jego elfy wybiorą 3 zwycięzców konkursu.

5. Odbierz jeden z 3 worków z prezentami od X-MASowego Mikołaja.

Konkurs organizuje X-MASowy Mikołaj we współpracy z Partnerami Akcji: Lenovo, Samsung, ASUS, Dell, HUAWEI, Acer.

Przejdź do formularza konkursowego.