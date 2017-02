Tenda A301 - sposób na lepszy zasięg sieci Wi-Fi

Tenda A301 - bezprzewodowy, uniwersalny wzmacniacz zasięgu.

Urządzenie Tenda A301 umożliwia optymalizację i rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej tak, aby objąć najodleglejsze zakątki naszego domu. Model ten pozwala na osiągnięcie prędkości do 300 Mb/s. Sprzęt posiada uniwersalny wygląd, dlatego będzie pasował do każdego pomieszczenia. O tym jaki jest stan zasięgu informuje nas dioda LED. Aby połączyć się z naszym routerem wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski - parowania na wzmacniaczu A301 i WPS na routerze. Reszta dzieje się praktycznie automatycznie, a my możemy cieszyć się świetnym zasięgiem sieci Wi-Fi w naszym domu.

Bezpieczna sieć, łatwa konfiguracja.

Model ten kompatybilny jest z urządzeniami w technologii 802.11 b/g/n. Obsługuje protokoły zabezpieczeń WEP, WPA oraz WPA2 z mechanizmem szyfrującym, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Uniwersalna konstrukcja ułatwia uruchamianie oraz przenoszenie urządzenia. Co ciekawe, wskaźnik sygnału umożliwi znalezienie najwłaściwszego miejsca do zamontowania wzmacniacza zasięgu. Dwie anteny i tryb zwiększania zasięgu wzmacniają sygnał tak, aby objął jak największy teren wokół naszego domu. Dzięki Tenda A301 będziemy mogli korzystać z Internetu nie tylko wewnątrz budynku, lecz także np. na ogrodzie, czy w przydomowym garażu.

A301 dostarcza połączenie internetowe tam, gdzie było to dotychczas niemożliwe.

Jeśli nasz komputer nie posiada sieci Wi-Fi, a my chcielibyśmy uniknąć przeciągania przewodów po całym mieszkaniu możemy zastosować port Ethernet, który znajduje się w wzmacniaczu A301. Wystarczy, że sprzęt sparujemy z routerem, a następnie przewodem podłączymy komputer z urządzeniem oferowanym przez przedsiębiorstwo Tenda. Dzięki temu w prosty sposób uzyskamy połączenie sieciowe w komputerze, który nie miał możliwości podłączenia się do Wi-Fi.

Dostępność i cena.

Tenda A301 dostępny jest u autoryzowanych dystrybutorów firmy w Polsce. Jego cena oscyluje w granicach 70 złotych brutto.